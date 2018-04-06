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ВМФ России сможет находить субмарины НАТО с помощью секретного контейнера
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ВМФ России сможет находить субмарины НАТО с помощью секретного контейнера 

360tv.ru 51 минуту назад
Фото: Военное обозрение
ВМФ России испытывает новейшую гидроакустическую станцию (ГАС) для поиска вражеских подводных лодок, которая помещается в грузовом контейнере. Система получила название «Минотавр‐ИСПН‐М.2». Об этом сообщила газета «Известия».
Принцип работы гидроакустической станции прост. С корабля в море на тросе запускают антенну с гидрофонами. С помощью нее система ищет информацию об обстановке под водой. Бортовые компьютеры обрабатывают данные и сообщают, если рядом находится подозрительная подводная лодка. Расстояние, на котором система может поймать сигнал, держится в секрете, но известно, что такие системы предыдущего поколения могли засекать субмарины в радиусе 15 километров.
Наличие компактных ГАС позволит в угрожаемый период, непосредственно перед началом военных действий, быстро нарастить противолодочные возможности ВМФ за счет «перенастройки» модульных боевых кораблей, а также переоборудования гражданских судов
— директор проекта
«ПИР-Центра»
по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин.
По данным сайта «Дни.ру», система «Минотавр» будет полезна и в мирное время. Ее можно разместить на палубе любого сухогруза. ГАС будет выполнять свою разведывательную функцию, но благодаря своему компактному размеру ее никто не заметит.
Ожидается, что к 2020 году четыре патрульных корабля модульного типа с системой ГАС, которые сейчас строятся на Зеленодольском судостроительном заводе, войдут в состав Черноморского флота РФ. Они будут охранять территориальные воды, бороться с пиратством и поддерживать более крупные корабли в бою.
Военно‐морской флот России в течение ближайших двух лет получит 50 боевых кораблей. В их числе атомные подводные ракетные крейсеры с баллистическими ракетами, атомные и дизельные подлодки, новые современные фрегаты, малые ракетные корабли и суда обеспечения.
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