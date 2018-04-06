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С-400 и «Панцири» на учениях одной группой поразили баллистические и крылатые ракеты
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С-400 и «Панцири» на учениях одной группой поразили баллистические и крылатые ракеты 

ТАСС 47 минут назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» Центрального военного округа (ЦВО) впервые единой системой отразили массированный ракетный удар условного противника на тактических учениях, которые состоялись на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом в пятницу сообщил исполняющий обязанности начальника управления противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО округа полковник Геннадий Шлаг.
"В рамках учений средства противовоздушной обороны большой дальности С-400 впервые были объединены в единую систему с комплексом ближнего действия «Панцирь-С1». Под руководством одного командира они заступили на боевое дежурство и сумели отразить два массированных ракетных удара", — сказал он.
Расчеты С-400 уничтожали мишени, которые имитировали высокоскоростные баллистические ракеты, а «Панцирь-С1» одновременно в автоматизированном режиме уничтожал маловысотные и малоразмерные цели, такие как крылатые ракеты и ударные беспилотные средства условного противника.
"В совокупности тандем образует многослойную систему защиты, а тем более под руководством одного командира", — заявил Шлаг.
В пресс-службе округа добавили, что эксперимент признали удачным. «Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены. На учениях присутствовали представители оборонных заводов», — сказали там.
С-400 и «Панцирь-С1»
С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии «стелс»), а также любых других воздушных целей. С-400 может одновременно обстреливать до 80 целей, максимальная дальность поражения составляет 400 км, высота — 30 км.
"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.
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