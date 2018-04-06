Самоходные установки «Нона-СВК» впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» впервые примут участие в военном параде в Новосибирске в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Впервые 9 мая по главной площади Новосибирска пройдут самоходные артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК». Механики-водители установок прошли дополнительную подготовку, в ходе которой была проверена и повышена их профессиональная выучка", — сообщили в пресс-службе.

Также на параде Победы в Новосибирске военная техника будет представлена комплексами С-400 «Триумф», стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», бронированными автомобилями специального назначения «Тигр— М», бронетранспортерами БТР-82А, пушками МТ-12 «Рапира», 152-мм гаубицами «Мста-Б», боевыми машинами противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» и другой техникой.