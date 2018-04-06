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Самоходные установки «Нона-СВК» впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске
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Самоходные установки «Нона-СВК» впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске 

ТАСС 26 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК» впервые примут участие в военном параде в Новосибирске в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Впервые 9 мая по главной площади Новосибирска пройдут самоходные артиллерийские установки 2С23 «Нона-СВК». Механики-водители установок прошли дополнительную подготовку, в ходе которой была проверена и повышена их профессиональная выучка", — сообщили в пресс-службе.
Также на параде Победы в Новосибирске военная техника будет представлена комплексами С-400 «Триумф», стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», бронированными автомобилями специального назначения «Тигр— М», бронетранспортерами БТР-82А, пушками МТ-12 «Рапира», 152-мм гаубицами «Мста-Б», боевыми машинами противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» и другой техникой.
Ранее ТАСС сообщал, что на вооружение мотострелкового соединения в Туве поступили установки «Нона-СВК». Орудие предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления. Установка способна вести прицельный огонь без предварительной подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.
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