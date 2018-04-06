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Из Омска в Москву вылетел рейс, задержанный из-за повреждения самолета амбулифтом
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Из Омска в Москву вылетел рейс, задержанный из-за повреждения самолета амбулифтом 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: Newsru.com
ОМСК, 6 апреля. /ТАСС/. Рейс 168 авиакомпании S7, задержанный в Омске на 19 часов из-за повреждения самолета амбулифтом при погрузке пассажира на инвалидной коляске, вылетел в Москву, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Омск— Центральный.
"Рейс 168 вылетел в Москву в 02:23 (23:23 мск). По расписанию самолет должен был вылететь в 07:05 (04:05 мск)", — уточнили в справочной.
Как ранее сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, причиной задержки рейса стало повреждение воздушного судна Airbus A321 амбулифтом при погрузке в самолет пассажира с ограниченными возможностями. В СК РФ уточнили, что устройство повредило внутреннюю сторону проема входной двери, после чего командир экипажа принял решение отложить выполнение рейса до осмотра воздушного судна специалистами.
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