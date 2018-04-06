Из Омска в Москву вылетел рейс, задержанный из-за повреждения самолета амбулифтом

ОМСК , 6 апреля. / ТАСС /. Рейс 168 авиакомпании S7 , задержанный в Омске на 19 часов из-за повреждения самолета амбулифтом при погрузке пассажира на инвалидной коляске, вылетел в Москву , сообщили ТАСС в справочной аэропорта Омск— Центральный.

"Рейс 168 вылетел в Москву в 02:23 (23:23 мск). По расписанию самолет должен был вылететь в 07:05 (04:05 мск)", — уточнили в справочной.