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Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанского ОПК в Астане
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Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанского ОПК в Астане 

ТАСС 37 минут назад
ТАСС, 6 апреля. Российская делегация, которую возглавляет командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, в ходе визита в Астану посетила оборонные предприятия «Казахстан парамаунт инжиниринг» и "Казахстан аселсан инжиниринг", изучив современные образцы техники и вооружения, выпускаемые на их мощностях. Об этом в пятницу сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин «Арлан» и бронетранспортеров «Барыс» с колесной формулой 6х6 и 8х8, а также радиостанций, средств индивидуальной бронезащиты и оптических приборов. Генерал-лейтенант Лапин высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства", — сказал Рощупкин.
Визит российской военной делегации проходит в соответствии с планом двустороннего сотрудничества. Запланированы переговоры с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан, где будут обсуждать вопросы региональной безопасности.
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