Российская военная делегация оценила новые разработки казахстанского ОПК в Астане

"Российские офицеры познакомились с технологиями производства бронированных колесных машин «Арлан» и бронетранспортеров «Барыс» с колесной формулой 6х6 и 8х8, а также радиостанций, средств индивидуальной бронезащиты и оптических приборов. Генерал-лейтенант Лапин высоко оценил тактико-технические характеристики продукции казахстанских оборонщиков и новейшие разработки заводчан в интересах армии союзного государства", — сказал Рощупкин.

Визит российской военной делегации проходит в соответствии с планом двустороннего сотрудничества. Запланированы переговоры с руководящим составом министерства обороны Республики Казахстан, где будут обсуждать вопросы региональной безопасности.