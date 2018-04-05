Новый топливозаправочный комплекс мощностью 1,2 млн тонн в год в Шереметьево начнет работу в мае

Новый топливозаправочный комплекс (ТЗК) мощностью 1,2 млн тонн в год начнет работу в аэропорту Шереметьево в мае 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе АО «Международный аэропорт Шереметьево». «В мае 2018 г. заработает новый топливо-заправочный комплекс мощностью 1,2 млн тонн в год. Третий ТЗК позволит поднять уровень конкуренции на рынке авиатоплива в аэропорту и обеспечит бесперебойное снабжение авиакомпаний высококачественным топливом», — говорится в сообщении. Ранее Агентство «Москва» сообщало что, основной задачей топливозаправочного комплекса станет обеспечение бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов кондиционными горюче-смазочными материалами с учетом требований международных стандартов. В российских аэропортах действует не более одного-двух топливно-заправочных комплексов. Строительство третьего ТЗК в Шереметьево позволит аэропорту не только оптимизировать затраты на авиационное топливо, но и обеспечить обслуживание растущего пассажиропотока и прибывающих самолетов, в том числе, во время чемпионата мира по футболу 2018 г. Третий топливозаправочный комплекс международного аэропорта Шереметьево построен по проекту ООО « Лукойл — Нижегородский научно-исследовательский и проектный институт по переработке нефти». В состав ТЗК входят резервуарный парк авиатоплива, сливная железнодорожная эстакада, насосно-фильтровальная станция, пункт слива авиатоплива из авиацистерн, участок приема авиатоплива от магистрального нефтепродуктопровода, трансформаторная подстанция и другие подобъекты.