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Украина снова заговорила о десятках тысяч готовых вторгнуться российских солдат
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Украина снова заговорила о десятках тысяч готовых вторгнуться российских солдат 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что на российско-украинской границе находятся почти 80 тыс. российских военных, которые якобы угрожают Украине.
По версии Киева, Москва «не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины». Полторак считает, что конфликта в Донбассе может перерасти в «полномасштабную агрессию Кремля», пишет «Диалог.UA».
Полторак заявил, что на границе находится 19 российских «тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. человек». Эти группы включают в себя примерно 1 тыс. танков, 2,3 тыс. боевых машин, более 1,1 тыс. артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня, сказал министр.
Напомним, на протяжении всего конфликта в Донбассе Киев пытается убедить общественность, что Украине угрожают российские войска. То и дело кто-то из представителей украинских властей говорит об угрозе полномасштабного «вторжения» России. Более того, по украинской версии, на Украине уже действуют тысячи российских военнослужащих. Никаких доказательств своих слов Киев так и не привел.
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