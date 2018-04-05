Украина снова заговорила о десятках тысяч готовых вторгнуться российских солдат

Министр обороны Украины Степан Полторак утверждает, что на российско-украинской границе находятся почти 80 тыс. российских военных, которые якобы угрожают Украине.

По версии Киева, Москва «не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины». Полторак считает, что конфликта в Донбассе может перерасти в «полномасштабную агрессию Кремля», пишет «Диалог.UA».

Полторак заявил, что на границе находится 19 российских «тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. человек». Эти группы включают в себя примерно 1 тыс. танков, 2,3 тыс. боевых машин, более 1,1 тыс. артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня, сказал министр.