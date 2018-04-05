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Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель
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Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
В России завершена разработка малоразмерного турбореактивного двигателя Reynolds для беспилотной авиации сверхлегкого класса, сообщили «Mil.Press Военное» в конструкторском бюро «Рейнольдс».
«Сделав ставку на оригинальную конструкторскую идею, мы близки к тому, чтобы установить новый стандарт одновальных малоразмерных двигателей до 100 килограммов тяги», — заявил генеральный конструктор конструкторского бюро Никита Королев.
Двигатель Reynolds предназначен для беспилотных систем взлетным весом от 200 до 500 килограммов. Удельный расход топлива составляет менее 1,2 килограмм на килограмм-силу в час, расчетный межремонтный ресурс — 300 часов.
Стендовые испытания двигателя должны начаться в мае 2018 года на площадке технопарка «Калибр». Государственные испытания планируют завершить к концу 2019 года. Оборудованный новым двигателем дрон может подняться в небо уже в 2018-м.
Беспилотные летальные аппараты, оборудованные перспективным турбореактивным двигателем, смогут выполнять разведку, нести на борту комплексы радиоэлектронной борьбы или выполнять роль воздушной мишени.
«Мы планируем расширить линейку за счет увеличения тяги двигателя, но это отдельная конструкторская разработка. Сегодня сегмент выше 100 килограммов занимают чешские производители, но в перспективе мы сможем составить им конкуренцию», — добавил генеральный директор конструкторского бюро Никита Гусев.
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