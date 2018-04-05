Россия создала оригинальный турбореактивный двигатель

России завершена разработка малоразмерного турбореактивного двигателя Reynolds для беспилотной авиации сверхлегкого класса, сообщили «Mil.Press Военное» в конструкторском бюро «Рейнольдс».

«Сделав ставку на оригинальную конструкторскую идею, мы близки к тому, чтобы установить новый стандарт одновальных малоразмерных двигателей до 100 килограммов тяги», — заявил генеральный конструктор конструкторского бюро Никита Королев

Двигатель Reynolds предназначен для беспилотных систем взлетным весом от 200 до 500 килограммов. Удельный расход топлива составляет менее 1,2 килограмм на килограмм-силу в час, расчетный межремонтный ресурс — 300 часов.

Стендовые испытания двигателя должны начаться в мае 2018 года на площадке технопарка «Калибр». Государственные испытания планируют завершить к концу 2019 года. Оборудованный новым двигателем дрон может подняться в небо уже в 2018-м.

Беспилотные летальные аппараты, оборудованные перспективным турбореактивным двигателем, смогут выполнять разведку, нести на борту комплексы радиоэлектронной борьбы или выполнять роль воздушной мишени.