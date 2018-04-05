Курск. Central Park проверку на безопасность прошёл на «отлично»

В торговых центрах города проходят пожарные учения и дополнительные проверки безопасности

Сегодня после обеда сотрудники МЧС провели масштабные учения в многофункциональном комплексе Central Park. По легенде возгорание произошло на верхнем этаже в детской игровой зоне. Первоначально условная площадь пожара была 50 кв.м с увеличением до 100 метров. После срабатывания сигнализации весь персонал комплекса и спасатели приступили к срочной эвакуации. В считанные минуты все люди покинули огромное помещение по пожарным лестницам и запасным выходам. Пожарные расчёты проверили свою боеготовность и умение действовать в чрезвычайной ситуации. Все гидранты и механизмы безопасности сработали в штатном режиме, условный пожар быстро ликвидировали. Паники не наблюдалось, все посетители и арендаторы понимали серьёзность мероприятия.

Уверены в безопасности посетителей и в администрации торгового комплекса.

— У нас со дня открытия проходят запланированные пожарные учения и инструктажи, также проходили тренировочную эвакуацию. Все системы пожаротушения содержатся в идеальном порядке и регулярно проверяются, — сообщила управляющая Central Park Елена Барышева

Вот как прокомментировал учения и проверку Central Park врио начальника Главного управления МЧС России по Курской области полковник внутренней службы Сергей Шаров

— Внеплановые пожарно-тактические учения в данном торгово-развлекательном комплексе прошли согласованно с руководством объекта. Задача ставилась следующая: тренировка личного состава и изучение объекта пожарной службой, а также организация взаимодействия с персоналом Central Park и службами жизнеобеспечения г. Курска при возникновении условного пожара на объекте. Персонал с задачей справился хорошо, необходимое количество сил и средств спасения, привлечённых в ТРЦ, было достаточно для решения задачи. После разбора хода учений в течение года занятия с персоналом на данном объекте и в других ТРЦ города будут продолжены. Мы должны максимально изучить объекты, чтобы предотвратить гибель людей при пожаре и минимизировать материальные потери собственников, — подчеркнул Сергей Шаров.

Валерий Денисов