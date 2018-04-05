Пакистан и Россия могут заключить соглашение о покупке истребителей Су-35

"Что касается истребителей Су-35: может быть, в ближайшие несколько лет мы сможем достичь этого (соглашения — ред.), мы сейчас находимся на начальной стадии переговоров", — заявил Дастгир Хан.

Ранее ведущий специалист холдинга Pakistan Aeronautical Complex (PAC) полковник авиации Джавед Хайдер Хан подтвердил интерес Исламабада в приобретении российских истребителей Су-35, а также вертолетов различных моделей.