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Пакистан и Россия могут заключить соглашение о покупке истребителей Су-35
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Пакистан и Россия могут заключить соглашение о покупке истребителей Су-35 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пакистан и Россия «в ближайшие несколько нет» могут достичь соглашения о приобретении Исламабадом российских истребителей Су-35, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан.
"Что касается истребителей Су-35: может быть, в ближайшие несколько лет мы сможем достичь этого (соглашения — ред.), мы сейчас находимся на начальной стадии переговоров", — заявил Дастгир Хан.
Ранее ведущий специалист холдинга Pakistan Aeronautical Complex (PAC) полковник авиации Джавед Хайдер Хан подтвердил интерес Исламабада в приобретении российских истребителей Су-35, а также вертолетов различных моделей.
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