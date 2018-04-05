Великобритания открыла новую военно-морскую базу в Бахрейне

Согласно заявлению минобороны , база расположена в порту Мина Салман, на ней разместятся более 300 британских военных и гражданских служащих, а на короткие промежутки времени база сможет принять до 550 сотрудников.

В заявлении отмечается, что новая британская военно-морская база «станет для Великобритании, ее союзников и партнеров по коалиции ключевой стратегической базой к востоку от Суэцкого канала».