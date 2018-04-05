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Великобритания открыла новую военно-морскую базу в Бахрейне
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Великобритания открыла новую военно-морскую базу в Бахрейне 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Великобритания открыла первую за несколько десятилетий военно-морскую базу в столице королевства Бахрейн Манаме, сообщается на сайте британского правительства.
Согласно заявлению минобороны, база расположена в порту Мина Салман, на ней разместятся более 300 британских военных и гражданских служащих, а на короткие промежутки времени база сможет принять до 550 сотрудников.
В заявлении отмечается, что новая британская военно-морская база «станет для Великобритании, ее союзников и партнеров по коалиции ключевой стратегической базой к востоку от Суэцкого канала».
Впервые британская военно-морская база появилась в Бахрейне в 1935 году, но в 1971 году, когда Бахрейн заявил о своей независимости от Британской империи, на базе разместились американские военные. Впоследствии в 2014 году было принято решение о восстановлении базы и годом позднее базу стали перестраивать. В настоящее время в Бахрейне помимо британских войск также размещается пятый флот ВМС США.
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