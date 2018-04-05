Пакистан ведет переговоры с Россией о закупке систем ПВО

"Система ПВО — это другой вид вооружения, в котором мы заинтересованы. Мы очень заинтересованы в большом спектре российских оборонных технологий. Мы ведем переговоры (по системам ПВО), и когда мы их завершим, мы сможем объявить об этом", — заявил Хан.

Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35.

Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.