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Пакистан ведет переговоры с Россией о закупке систем ПВО
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Пакистан ведет переговоры с Россией о закупке систем ПВО 

РИА Новости 36 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Исламабад ведет переговоры с Москвой по вопросу приобретения системы противовоздушной обороны, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан.
"Система ПВО — это другой вид вооружения, в котором мы заинтересованы. Мы очень заинтересованы в большом спектре российских оборонных технологий. Мы ведем переговоры (по системам ПВО), и когда мы их завершим, мы сможем объявить об этом", — заявил Хан.
Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между Пакистаном и РФ было подписано в Исламабаде во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в ноябре 2014 года. В данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35.
Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.
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