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В России завершили научно-исследовательскую работу над экипировкой «Ратник-3»
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В России завершили научно-исследовательскую работу над экипировкой «Ратник-3» 

Rambler News Service 1 час назад
ЦНИИточмаш завершил научно-исследовательскую работу над перспективной боевой экипировкой «Ратник-3», сообщил RNS главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олег Фаустов.
«Мы сейчас завершили научно-техническую работу над «Ратник-3», в этой работе мы посмотрели новые технологии, новые материалы, разработали проекты технических заданий на опытно-конструкторские работы как поэлементно, так и на комплект в целом, теперь ждем решения Минобороны», — сказал Фаустов в кулуарах Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, компания продолжает работу над проектом в инициативном порядке и планирует представить отдельные элементы перспективной экипировки на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
Экипировка «Ратник» — это комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боевых припасов. Она является частью общего проекта повышения качества бойца на поле боя, благодаря использованию технологий в области навигации, систем ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего, использования продвинутых материалов в изготовлении брони и тканей одежды.
«Ратник» состоит из пяти интегрированных друг с другом комплексов, включающих системы жизнеобеспечения, управления и связи, поражения, защиты и энергообеспечения. Он предназначен для ведения боевых действий в различных климатических условиях в любое время суток.
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