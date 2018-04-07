Семьи военнослужащих получат квартиры в ЦВО

Более 550 семей военнослужащих получат квартиры в ЦВО

Более 550 семей военнослужащих получат квартиры в многоквартирных домах, которые планируется сдать во втором квартале 2018 года в Центральном военном округе.

Планируется к передаче к заселению два многоквартирных жилых дома на 238 квартир в городе Каменске-Уральском (Свердловская область), а также два жилых дома в Челябинске на 334 квартиры.