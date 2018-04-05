РКК «Энергия» сообщила о сотрудничестве с НАСА в полетах на МКС в 2019 году

Ранее сообщалось, что НАСА приобрело у компании Boeing два места в кораблях «Союз» в 2017 и 2018 годах, а также опцион на приобретение еще трех мест в 2019 году. Затем в НАСА сообщили РИА Новости, что воспользовались этим опционом.

"Приобрели, есть", — ответили в пресс-службе РКК «Энергия» на вопрос РИА Новости, есть ли твердый контракт на эти три места.

Места в «Союзах» могли понадобиться американской стороне на случай, если разрабатываемые корабли Boeing CST-100 Starliner не будут готовы к доставке экипажей на МКС к этому времени.

В 2017 году дополнительное место «занял» астронавт Джо Акаба, который отправился на станцию вместе с россиянином Александром Мисуркиным и американцем Марком Ванде Хаем.

Зарубежные СМИ сообщали, что воспользоваться дополнительным местом в 2018 году может Шеннон Уокер , работавшая над роботизированными системами МКС с середины 90-х годов и пробывшая на станции 163 дня в 2010 году вместе с экипажем корабля «Союз ТМА-19». Но после полет Уокер сместился на март 2019 года — она станет членом экипажа «Союза МС-12».