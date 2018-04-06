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В Минобороны рассказали о новой технике, которую покажут на параде Победы
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В Минобороны рассказали о новой технике, которую покажут на параде Победы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Павел Герасимов
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В 2018 году на параде Победы будут представлены несколько новинок, сообщил в интервью изданию «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков, который возглавит командование парадом на Красной площади.
По словам военного, зрители парада Победы увидят боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», защищенные автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4, специальная бронированная машина ВПК-233136 «Тигр», бронированный автомобиль «Урал-432009», также бронированный корпусный автомобиль «Патруль».
Всего на параде на Красной площади представят более 120 единиц современного вооружения и военной техники.
Тренировки парадных расчетов и механизированной колонны начались 28 марта в подмосковном Алабине. С 9 апреля к ним присоединится воздушная составляющая парада. Ночные тренировки на Красной площади состоятся 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция — 6 мая.
Зенитно-ракетный комплекс «ТОР-М2»
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