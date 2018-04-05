Президент РФ назначил Евгения Меркушина руководителем ГУ Росгвардии Кубани 

«Полковник Меркушин после окончания Новосибирского высшего военного командного училища проходил службу на различных командных должностях, в том числе командовал отрядом специального назначения в Приволжском округе, — отметил генерал-лейтенант Олег Козлов. — До назначения на эту должность он возглавлял отдельную бригаду краснодарского соединения Росгвардии».
Меркушин окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве. Имеет ряд государственных наград: орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей) и другие.