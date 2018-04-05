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Президент РФ назначил Евгения Меркушина руководителем ГУ Росгвардии Кубани
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Президент РФ назначил Евгения Меркушина руководителем ГУ Росгвардии Кубани 

АиФ — Юг 31 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
«Полковник Меркушин после окончания Новосибирского высшего военного командного училища проходил службу на различных командных должностях, в том числе командовал отрядом специального назначения в Приволжском округе, — отметил генерал-лейтенант Олег Козлов. — До назначения на эту должность он возглавлял отдельную бригаду краснодарского соединения Росгвардии».
Меркушин окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Москве. Имеет ряд государственных наград: орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей) и другие.
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