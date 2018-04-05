Более тысячи военнослужащих приняли участие в артиллерийских учениях под Воронежем

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Более 1 тысячи военнослужащих и около 300 единиц вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Корнет», реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо-Г», гаубицы «Мста-С», «Акация» и самоходные орудия «Нона-СВК» задействовали в учениях артиллеристов в Воронежской области , сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"В полевом выходе принимает участие свыше 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них расчеты — реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», «Торнадо-Г», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», 152-мм артиллерийские орудия «Мста-Б», 120-мм минометные самоходные орудия «Нона-СВК», 122-мм САУ «Гвоздика», — сообщили в пресс-службе.

В военном округе рассказали, что на учениях, которые прошли на полигоне Погоново, артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа выполнили более двух тысяч огневых задач.

"Особенностью проведения учебного сбора в этом году стало практическое применение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» в разведывательно-огневом контуре", — отметили в пресс-службе.