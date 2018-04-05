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Более тысячи военнослужащих приняли участие в артиллерийских учениях под Воронежем
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Более тысячи военнослужащих приняли участие в артиллерийских учениях под Воронежем 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 1 тысячи военнослужащих и около 300 единиц вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Корнет», реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо-Г», гаубицы «Мста-С», «Акация» и самоходные орудия «Нона-СВК» задействовали в учениях артиллеристов в Воронежской области, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.
"В полевом выходе принимает участие свыше 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них расчеты — реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», «Торнадо-Г», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», «Акация», 152-мм артиллерийские орудия «Мста-Б», 120-мм минометные самоходные орудия «Нона-СВК», 122-мм САУ «Гвоздика», — сообщили в пресс-службе.
В военном округе рассказали, что на учениях, которые прошли на полигоне Погоново, артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа выполнили более двух тысяч огневых задач.
"Особенностью проведения учебного сбора в этом году стало практическое применение противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» в разведывательно-огневом контуре", — отметили в пресс-службе.
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