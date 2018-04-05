МИД заявил о необходимости мирной обстановки для решения корейского кризиса

"В качестве первого шага предлагали и предлагаем всем сторонам региона снизить военную активность в северо-восточной части Азии, а именно — КНДР отказаться от новых ядерных и ракетных испытаний, а США и их региональным союзникам снизить масштабы, а еще лучше отказаться от проведения совместных военных маневров у берегов полуострова", — заявил он, говоря о разработанной российско-китайской дорожной карте корейского урегулирования.

"Для решения всего комплекса проблем этого региона нужна спокойная, мирная обстановка, свободная от угрозы конфликты, пусть даже случайного и неспровоцированного", — отметил он на Московской конференции по международной безопасности.