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МИД заявил о необходимости мирной обстановки для решения корейского кризиса
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МИД заявил о необходимости мирной обстановки для решения корейского кризиса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Мария Фролова
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Для решения корейского кризиса нужна спокойная атмосфера, для этого США должны остановить военные маневры у берегов полуострова, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.
"В качестве первого шага предлагали и предлагаем всем сторонам региона снизить военную активность в северо-восточной части Азии, а именно — КНДР отказаться от новых ядерных и ракетных испытаний, а США и их региональным союзникам снизить масштабы, а еще лучше отказаться от проведения совместных военных маневров у берегов полуострова", — заявил он, говоря о разработанной российско-китайской дорожной карте корейского урегулирования.
"Для решения всего комплекса проблем этого региона нужна спокойная, мирная обстановка, свободная от угрозы конфликты, пусть даже случайного и неспровоцированного", — отметил он на Московской конференции по международной безопасности.
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