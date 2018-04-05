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В ЦВО прошли первые отборочные состязания «Танкового биатлона-2018» по новой методике
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В ЦВО прошли первые отборочные состязания «Танкового биатлона-2018» по новой методике 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новую методику проведения состязаний по танковому биатлону опробовали на полигоне в Оренбургской области, сообщила в четверг пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"На Тоцком полигоне в Оренбургской области танкисты ЦВО провели первые отборочные состязания «Танкового биатлона-2018» по новой методике, которая была принята в рамках освоения опыта, полученного командованием Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике", — говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно новой методике, экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков, которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу. Новой отличительной особенностью также является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций. Для этого командиру взвода выделяется беспилотный летательный аппарат и артиллерийская буссоль (инструмент для измерения горизонтальных углов и ориентирования орудий и приборов).
Всего в состязаниях в Оренбургской области приняли участие семь команд на модернизированных танках Т-72Б3.
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