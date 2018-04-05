На Украине начали производство бронемашины, созданной 20 лет назад

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . «Укрборонпром» начал серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) «Атлет», говорится на странице концерна в Facebook.

В сообщении отмечается, что машина предназначена для технического обеспечения танковых подразделений.

"Машина позволяет проводить эвакуационные операции и ремонт техники в полевых условиях. «Атлет» оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 тонн, которое позволяет проводить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель. Специальное оборудование позволяет проводить буксировки техники на скорости до 25 км/ч", — сообщили в «Укрборонпроме».

Демонстрационный образец БРЭМ-84 «Атлет» был построен Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А. А. Морозова в 1997 году. В 2008 году машина была официально принята на вооружение украинской армии.