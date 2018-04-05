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На Украине начали производство бронемашины, созданной 20 лет назад
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На Украине начали производство бронемашины, созданной 20 лет назад 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. «Укрборонпром» начал серийное производство бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) «Атлет», говорится на странице концерна в Facebook.
В сообщении отмечается, что машина предназначена для технического обеспечения танковых подразделений.
"Машина позволяет проводить эвакуационные операции и ремонт техники в полевых условиях. «Атлет» оборудован крановой установкой грузоподъемностью до 25 тонн, которое позволяет проводить замену основных узлов и агрегатов танка, включая башню и двигатель. Специальное оборудование позволяет проводить буксировки техники на скорости до 25 км/ч", — сообщили в «Укрборонпроме».
Демонстрационный образец БРЭМ-84 «Атлет» был построен Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А. А. Морозова в 1997 году. В 2008 году машина была официально принята на вооружение украинской армии.
Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook отметил «значительный экспортный потенциал» «Атлета», который, по его словам, позволит загрузить мощности харьковского завода.
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