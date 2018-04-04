Минобороны аттестовало испытательный центр «Швабе»

Контрольно-испытательный центр (КИЦ) Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе» успешно прошел аттестацию на соответствие требованиям Министерства обороны РФ , предъявляемым к проведению технических испытаний и калибровки выпускаемой продукции. В здании центра, включающем три этажа над землей и три этажа ниже уровня земли, ежемесячно можно тестировать более 15 тысяч единиц различных оптико-электронных изделий.

В Контрольно-испытательном центре тестируют и испытывают все выпускаемые изделия: дневную и ночную оптику, дальномеры, дневные и ночные прицелы, целеуказатели, тепловизионные изделия, телескопы, оптико-механические приборы — на соответствие установленным стандартам качества. При проведении испытаний на полигоне проводится полный цикл исследований, имитирующий все этапы жизни прибора.

Проводимые испытания делятся на климатические, механические и натурные. К климатическим испытаниям относятся температурные воздействия, пониженное давление, статическая пыль, влажность, воздействие солнечного света, морской туман и выпадающие осадки. При проверке на механические воздействия применяются различные типы вибраций, ударов и имитация транспортировки. Техника также проходит проверку стойкости к термоударам в диапазоне температур от –70 до +80 °С. В барокамере создается мгновенный перепад атмосферного давления и столь же резкий перепад температуры. Для проведения натурных испытаний (практическая стрельба из всех видов оружия, использующего прицелы «Швабе») задействуется специальный полигон.

«Наше предприятие уделяет повышенное внимание качеству выпускаемой продукции. Все гражданские и специальные изделия завода проходят серьезные каскадные испытания, установленные стандартами Минобороны России. Свидетельство об аттестации контрольно-испытательного центра позволит нам максимально расширить спектр производственных испытаний как собственной продукции, так и приборов предприятий холдинга и внешних заказчиков», — сообщил генеральный директор НПЗ Василий Рассохин

Работы по созданию многофункционального КИЦ на базе существующей контрольно-испытательной станции на Новосибирском приборостроительном заводе (НПЗ) начались в 2015 году по инициативе руководства организации. При создании центра специалисты НПЗ досконально изучили передовой мировой опыт в этой области. В результате техническая база подразделения увеличилась в полтора раза: за эти годы завод закупил и модернизировал более 50 испытательных стендов.