Настоящая российская угроза подстерегает в другом море 

В Прибалтике нервничают, причем не без основания: со среды Россия будет проводить морские военные учения в нескольких десятках километров от побережья Польши и Латвии. Во время учений с десятью военными кораблями российские ракеты должны даже проникнуть в исключительную экономическую зону Латвии, то есть оказаться непосредственно перед ее территориальными водами. Министерство обороны Латвии хотя и назвало эти учения допустимыми, однако критиковало их как «демонстрацию силы» и вызвало российского военного атташе. Швеция предостерегла об опасности для гражданского судоходства. В последний раз российские военные корабли были частью военных учений «Запад», которые Россия и Белоруссия провели в сентябре прошлого года. После аннексии Крыма Россия усиливала свое военное присутствие на Балтике как в воздухе, так и на море, постоянно стараясь проверить возможности НАТО, а также границы, допустимые международным правом. За прошедшие годы Швеция, Финляндия и балтийские государства почти ежедневно констатировали нарушения территориальных вод и воздушного пространства российскими военно-морским флотом и авиацией, а также имитации нападений на корабли и военные базы НАТО. Расширяется военное присутствие в Калининграде Самое позднее со времени второго президентского срока Путина Россия постоянно усиливает свое военное присутствие в эксклаве Калининграде. В отличие от 1990-х, когда Россия забросила свое военное присутствие в балтийском регионе, Калининград сегодня представляет собой самый западный военный бастион России, северный фланг в гипотетическом конфликте с НАТО. В российском эксклаве сегодня размещены зенитные ракетные системы С-400 и ракеты «Искандер» класса «земля-земля», которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Радиус действия российских ракетных систем простирается далеко в Балтийское море и достигает территории пограничных государств-членов НАТО.
Для НАТО это проблема, поскольку такое оружие затрудняет силам альянса доступ к уязвимому восточному флангу НАТО в случае кризиса. Однако непосредственной угрозы для НАТО Балтийский флот ВМФ России не представляет, ведь он сравнительно невелик. Он насчитывает лишь 40 кораблей, и только часть из них современные: большинство построены еще во времена Советского Союза. Силы таких членов и партнеров НАТО, как Швеция и Финляндия, в балтийском регионе явно превосходят силы ВМФ России на Балтике. Германия и Дания вместе представляют десять эсминцев, а балтийский флот России располагает лишь двумя. Десять немецких и польских фрегатов противостоят лишь одному российскому, на девять датских и шведских корветов приходятся лишь шесть российских. Также по числу патрульных судов, противоминных кораблей и кораблей прибрежного судоходства у НАТО и ее партнеров явное превосходство: по подводным лодкам — даже в 15 раз. У Балтийского флота ВМФ России имеется лишь одна дизельная подводная лодка. Это превосходство Москва признает, из чего можно сделать вывод, что, несмотря на вооружения в Калининграде, Балтийский флот не играет первостепенную роль. Самое большое стратегическое значение для России по-прежнему имеет Северный флот, который, как и во времена Советского Союза, остается крупнейшим в численном отношении. В штаб-квартире в Североморске, недалеко от норвежской границы, сконцентрирована вся мощь российского ВМФ и ядерные силы второго удара: 41 подводная лодка, а также «Адмирал Кузнецов», единственный авианосец России. «Морская доктрина — 2030» В российской стратегии флота «Морская доктрина — 2030», которую Путин подписал прошлым летом, Балтийское море даже не упоминается отдельно. Кремль, очевидно, гораздо больше беспокоит безопасность Северного морского пути вдоль российского арктического побережья, который соединяет Европу с Азией, поскольку из-за потепления климата он постепенно становится пригодным к коммерческому использованию, а также присутствие в этом регионе из-за его потенциальных запасов нефти и газа. То есть, все это — однозначно компетенция Северного флота. Поэтому, согласно данным экспертов по вопросам вооружений из британской «Информационной группа Джейна», для Москвы Балтийский флот занимает лишь четвертое по значимости место после Тихоокеанского и Черноморского, которые за прошедшие годы были значительно модернизированы. Они действовали в восточной части Средиземного моря (Сирия). После воссоединения Германии и вступления Польши и балтийских государств в НАТО времена, когда Кремль считал Балтийское море «нашим морем», давно миновали. Из Калининграда Москва хочет запугать своих балтийских соседей и удержать НАТО подальше от своей территории. Для доминирования в Балтийском море Кремлю не хватает ресурсов. Однако такое на первый взгляд успокаивающее сравнение контингентов флотов НАТО и России мало что говорит о том риске, который исходит от Москвы. Прежде всего прибалтийские государства, где проживают значительные российские меньшинства, видят в московской идеологии «русского мира» угрозу и опасаются российского вторжения. Россия остается опасным нарушителем спокойствия В Крыму и на Восточной Украине Москва показала, что готова к необычным военным операциям, которые она пока предпочитает отрицать, не давая тем самым Западу дать скоординированный ответ. Такие скрытые атаки можно было бы себе представить и в балтийском регионе, предостерегают эксперты, строя догадки о возможных российских атаках на портовую инфраструктуру, трубопроводы или подводные морские коммуникационные кабели с целью расколоть НАТО. Альянс демонстрирует свое единство во время ежегодных военных учений BALTOPS. Так, прошлым летом в этих учениях приняли участие 40 кораблей — не только из США и приграничных государств, но и из таких стран, как Франция и Нидерланды. Это почти соответствует общей мощи Балтийского флота ВМФ России. Но и уступающая по обычным меркам Россия могла бы перекрыть морские пути или угрожать такой стране, как Швеция, минисубмаринами. Расширение присутствия США в этом регионе и миллиардные инвестиции в новые военные корабли в Германии и Польше должны удержать Россию от таких авантюр. Однако многое говорит о том, что Москва и в будущем останется в Балтийском море опасным нарушителем спокойствия.