Порошенко объявил о начале серийного производства новых броневиков

Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет», которые значительно усилят технические возможности нашей армии. Эти БРЭМ предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность», — написал Порошенко в своем Facebook.

По его словам, «Атлеты» имеют «значительный экспортный потенциал», что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» гособоронзаказа.