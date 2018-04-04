Ещё
Порошенко объявил о начале серийного производства новых броневиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко объявил о начале серийного производства новых броневиков 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Военное обозрение
Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале серийного производства бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) «Атлет».
«Государственный концерн «Укроборонпром» начал серийное производство боевых машин «Атлет», которые значительно усилят технические возможности нашей армии. Эти БРЭМ предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность», — написал Порошенко в своем Facebook.
По его словам, «Атлеты» имеют «значительный экспортный потенциал», что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения «Укроборонпромом» гособоронзаказа.
БРЭМ-84 «Атлет» — бронемашина на базе основного боевого танка Т-84У «Оплот». Демонстрационный образец БРЭМ-84 был построен в еще 1997 году и показан в 2000 году на оружейной выставке DSA-2000 в Малайзии. В 2007 году бронемашина вышла на этап государственных испытаний.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
ОДК назвала сроки замены украинских двигателей на самолете-амфибии Бе-200 Шойгу назвал истинную цель международной коалиции в Сирии Американские эксперты оценили гениальность новейшего российского корабля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Путин не стал требовать от Британии извинений178
На пляже Таиланда нашли «Чужого»18
Госпитализирована Эдита Пьеха15
Украина избавится от дружбы с Россией243
У России нашелся неожиданный защитник52
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
00:40
На пляже Таиланда нашли «Чужого»
Азия В мире
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение