Как у SpaceX получается делать такие поразительные кадры запуска ракет

Умопомрачительные кадры синхронной посадки двух первых ступеней сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy до сих пор стоят перед глазами любителей космоса.

Впрочем, еще до первого запуска нового гиганта SpaceX умела удивлять качественными видео стартов ракет, отделения ступеней и, конечно же, посадок первых ступеней на морские или наземные платформы. Как такое получается?

Простых любителей видеосъемки придется разочаровать. Обычные, пусть даже дорогие камеры не смогут качественно показать стартующую ракету крупным планом.

На самом деле неподалеку от мест старта ракет-носителей семейства Falcon есть специальные установки слежения, оптимизированные для наблюдения за ракетами и самолетами. Хотите узнать больше? Смотрите видео, подготовленное специально для вас.