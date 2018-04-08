Индия близка к покупке российских ЗРК, несмотря на американские санкции

Нью-Дели — На этой неделе министр обороны Индии приехала в Москву для заключения сделки о покупке российской противоракетной системы, о чем сообщили индийские официальные лица. Это соглашение идет вразрез с американскими санкциями против России

Сделка на сумму шесть миллиардов долларов обсуждается как раз в тот момент, когда администрация Трампа рассматривает более обширные санкции против России и одновременно пытается сколотить военный альянс с Индией. Индийские официальные представители отмечают, что соглашение может быть заключено уже на этой неделе, и в этом случае Индия приобретет пять комплексов С-400 «Триумф», которые могут использоваться не только как противовоздушное, но и как противоракетное средство.

Если сделка состоится, администрации Трампа придется думать о том, наказывать Индию за нарушение санкций или сделать для нее исключение во избежание ухудшения отношений.

Соединенные Штаты обхаживают Индию в попытке сделать ее стратегическим союзником и противовесом военной экспансии Китая . Вашингтон обычно предлагает военные контракты в качестве приманки для развития военных связей с другими странами, и он весьма агрессивно соблазняет Индию. Компания «Локхид Мартин» прошлым летом предложила перенести производство самолетов F-16 из Техаса в Индию, если та согласится покупать эти истребители.

«В последние годы мы наблюдаем существенные перемены, поскольку Индия все чаще закупает в США военную технику. Дело в том, что США стремятся к налаживанию более тесных отношений с этой страной, а военные соглашения по сути дела являются дипломатическими соглашениями», — сказал директор азиатского отдела консалтинговой фирмы по оценке геополитических рисков «Юрейжиа Груп» Шайлеш Кумар (Shailesh Kumar).

«У меня есть такое подозрение, что Америка не введет санкции из-за закупок С-400, — продолжил он. — Слишком многое положено на чашу весов в двусторонних отношениях. Если США решатся на санкции, это подорвет то благорасположение, которого Вашингтон добивается от Индии последние 20 лет».

Соединенные Штаты усиливают давление на Москву из-за ее вмешательства в американские выборы и из-за отравления в прошлом месяце в английском Солсбери российского шпиона. Американские официальные лица рассказали агентству «Рейтерс» , что на этой неделе могут быть объявлены новые санкции против России в дополнение к предыдущим, которые были приняты в августе при подавляющей поддержке в конгрессе.

«Мы контактируем с целым рядом стран в попытке не допустить новые закупки в оборонной сфере, и госсекретарь примет соответствующие меры, если и когда мы сделаем вывод, что совершены действия, подпадающие под санкции», — сообщила по электронной почте пресс-секретарь Госдепартамента в ответах на поставленные ей вопросы. Но она не указала конкретно, какие меры будут приняты Вашингтоном, если сделка состоится.

В прошлом году Индия притормозила закупку С-400 из-за ценовых разногласий, но представитель ее Министерства обороны сообщил в четверг, что переговоры в Москве продолжаются.

Вероятная закупка российской зенитно-ракетной системы С-400 показывает, что Индия по-прежнему делает ставку на военную технику из России, хотя Соединенные Штаты пытаются увеличить объемы продаж собственного оружия в эту страну.

Если 15 лет назад объем поставок американского оружия в Индию был близок к нулю, то сегодня он составляет примерно 15 миллиардов долларов. За последние пять лет Соединенные Штаты стали вторым поставщиком военной техники в эту страну, немного отставая от России. Доля России в поставках вооружений в Индию последние пять лет составляет 62 процента, а в период с 2008 по 2012 годы она была равна 79 процентам. Такие данные предоставил Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Institute), который следит за военными расходами.

Американские представители признают, что крупный арсенал российской военной техники в Индии является непреложным фактом жизни. Но предстоящая поставка С-400 вызывает тревогу у американцев, так как это довольно новое и современное оружие, а не просто рядовое соглашение об обслуживании и ремонте существующей техники.

«Русские злы на Индию, которая покупает у американцев большое количество техники, потому что раньше эта страна была для них родным домом в плане поставок вооружений, — рассказал Рахул Беди (Rahul Bedi) из издательства «Информационная группа Джейна» (Jane's Information Group), которое базируется в Лондоне и публикует данные о поставках оружия. — Индийцам очень хочется снова добиться расположения русских, и сделать это они могут при помощи С-400».

На следующей неделе Индия проводит военную выставку, куда приглашены многие изготовители оружия и военной техники для показа своей продукции. Соединенные Штаты и Россия направляют туда официальные делегации.

Предстоящая сделка на покупку С-400 может стать очередной неудачей для американской системы ПРО «Пэтриот», которую производит компания «Рэйтеон». Турция , будучи членом НАТО , в декабре подписала соглашение с Россией о покупке ЗРК С-400, проигнорировав американские протесты.

Американские представители также пытаются убедить Индию приобрести комплексы «Пэтриот» вместо С-400. Но этот комплекс в последнее время вызывает большие сомнения, так как он не смог защитить столицу Саудовской Аравии от ракет, запущенных хуситами из Йемена

«Индию не очень впечатлили «Пэтриоты» в сравнении с С-400, которая превосходит их по многим статьям, включая тактико-технические характеристики, приспособленность к эксплуатации и ремонтопригодность. Это более эффективная система», — сказал Беди.

Вместе с тем, он добавил: «У Индии очень большие потребности, а на столе достаточно еды для всех, и она может выбирать».