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Почти 5,5 тыс. молодых людей из Подмосковья отправятся на военную службу в весенний призыв
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Почти 5,5 тыс. молодых людей из Подмосковья отправятся на военную службу в весенний призыв 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
В рамках весенней призывной кампании в 2018 году повестки получат почти 5,5 тысяч молодых людей из Подмосковья, сообщил в среду журналистам главный военный комиссар Московской области Вячеслав Мирошниченко.
«Весной этого года 5,4 тысячи молодых ребят будут служить из Московской области. Призыв начался первого апреля и заканчивается пятнадцатого июля», — сказал Мирошниченко.
Он добавил, что около половины всех призывников будут служить в соединениях и частях Западного военного округа. Порядка 200 молодых людей направят в военно-десантные войска.
«Многие молодые люди изъявляют желание поступать в высшие учебные заведения. Уже порядка 900 ребят написали заявления и хотят учиться в военных училищах», — добавил Мирошниченко.
В Подмосковье молодые люди могут пройти военную службу на контрактной основе. В частности, призывники с высшим или средним специальным образованием могут вместо одного года срочной службы отслужить два года по контракту.
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