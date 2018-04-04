Почти 5,5 тыс. молодых людей из Подмосковья отправятся на военную службу в весенний призыв

В рамках весенней призывной кампании в 2018 году повестки получат почти 5,5 тысяч молодых людей из Подмосковья , сообщил в среду журналистам главный военный комиссар Московской области Вячеслав Мирошниченко

«Весной этого года 5,4 тысячи молодых ребят будут служить из Московской области. Призыв начался первого апреля и заканчивается пятнадцатого июля», — сказал Мирошниченко.

Он добавил, что около половины всех призывников будут служить в соединениях и частях Западного военного округа. Порядка 200 молодых людей направят в военно-десантные войска.

«Многие молодые люди изъявляют желание поступать в высшие учебные заведения. Уже порядка 900 ребят написали заявления и хотят учиться в военных училищах», — добавил Мирошниченко.

В Подмосковье молодые люди могут пройти военную службу на контрактной основе. В частности, призывники с высшим или средним специальным образованием могут вместо одного года срочной службы отслужить два года по контракту.