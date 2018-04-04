«Это была победа». Военком Николай Сурков — о службе в Афганистане

Если 2017 год был годом столетия двух великих революций, что стимулировало их более глубокое и многогранное — в сравнении с блёклыми стереотипами — осмысление, то год нынешний богат юбилеями событий, заложивших основы новой государственности. Одно из самых заметных в этом ряду — создание декретом Совета Народных комиссаров РСФ (Российской Советской республики) от 8 апреля 1918 года местных органов военного управления.

От повинности — к обязанности

Игорь Велетминский, «АиФ-Ярославль»: Николай Борисович, какими были причины создания комиссариатов столетие назад и в чём военные историки видят их принципиальные отличия от прежних методов формирования армии и флота?

Николай Сурков: Ход событий поставил рядом две даты: 23 февраля 1918 года — день рождения наших Вооруженных Сил (по современному календарю — День защитника Отечества) — и 8 апреля того же года, когда на государственном уровне было положено начало образования новых территориальных органов военного управления. С тех пор 8 апреля отмечается как День сотрудников военных комиссариатов.

Конечно, система местных органов военного управления родилась задолго до 1917 года — сразу после того, как возникла необходимость создания регулярной массовой армии. В царской России комплектование армии в средние века осуществлялось в виде ополчений, с 1705 года — в форме рекрутской, а с 1874 года — всеобщей воинской повинности. После Октябрьской революции 1917 года защищала новую власть Красная гвардия, состоявшая из рабочих Москвы и Петрограда, вставших на сторону большевиков. Применялся добровольческий способ комплектования армии. На местах вербовку добровольцев вели военные отделы волостных, уездных и губернских советов. К весне 1918 года армия новой власти насчитывала 300 тысяч человек. При этом численность противоборствующей стороны — не менее 700 тысяч человек, так что, несмотря на героизм Красной гвардии, она не могла выполнять всё усложняющиеся задачи защиты государства. Тогда власть взялась за организацию регулярной Красной армии.

— Как тогдашние документы очертили полномочия комиссариатов?

— В соответствии с декретом Совнаркома военные комиссариаты создавались в волостях, уездах, губерниях и округах. К концу 1918 года было сформировано 7 окружных, 39 губернских, 395 уездных и около 7 тыс. волостных военных комиссариатов. В центре они подчинялись Всероссийскому главному штабу, а в округах — командующим фронтами (с 1925 года — командующим территориальными войсковыми округами). Декрет определял: «Комиссариаты создаются для учёта годного к военной службе населения, его призыва, формирования вооружённых сил республики, обучения рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужой труд, военному делу». И уже в мае 1918 года была введена всеобщая воинская обязанность, жизненно необходимая для защиты страны.

Призыв — в тренде

— В чём были особенности становления новой системы в нашем крае?

— Военный комиссариат Ярославской области имеет глубокие исторические корни. Вспомним несколько ярких примеров. В апреле-июне 1612 года на Ярославской земле формировались отряды второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина Дмитрия Пожарского , которые освобождали Москву от польских интервентов. Во время Отечественной войны 1812 года Ярославская губерния призвала 11 тысяч ополченцев, участвовавших в сражениях наравне с регулярной армией, их потери составили 4,5 тысячи человек. Любопытно, что в Ярославле был сформирован русско-немецкий легион из 9 тысяч дезертиров наполеоновской армии. В семидесятых годах XIX века были образованы губернское и уездные присутствия, которые ведали учётом ратников, их подготовкой на сборах. Более 80 тысяч жителей губернии было мобилизовано в ходе Гражданской войны 1918-1922 годов. На фронтах Великой Отечественной войны воевали полмиллиона бойцов, призванных в Ярославской области, из них свыше 200 тысяч отдали свои жизни за победу над врагом.

— На этой неделе есть веская причина вспомнить не только исторические вехи, но и всегдашнее для этого времени года начало весеннего призыва. Какие ориентиры заданы военными властями?

— Во всех районах открылись призывные пункты. До 15 июля планируется отправить из нашего региона 1,4 тысячи ребят в ряды Вооружённых Сил РФ, в воинские формирования и другие войска, для которых законом предусмотрен призыв. Самый большой набор, традиционно, в сухопутные войска. Ярославские парни будут служить в войсках Западного военного округа, в состав которого входит 26 регионов России — от Архангельской области на севере до Белгородской на юге. Отмечу, что воспитанники военно-патриотических клубов и члены движения «Юнармия» имеют приоритетное право на выбор рода войск, в которых хотят служить. С прошлого года внесены изменения в закон о военной службе: молодые люди, поступившие в учреждения среднего профессионального образования, получили право окончить обучение. По закону призывник может рассчитывать на альтернативную гражданскую службу, если несение военной службы противоречит его убеждениям и вероисповеданию: полтора года трудиться санитарами, уборщиками, подсобными рабочими. Но итоги прошлых призывов показывают, что такой возможностью пользуются единицы.

— Служба в армии и на флоте, помнится, была не в чести у многих молодых людей и в девяностые годы прошлого века, и в «нулевые». На каком уровне сейчас, по вашей оценке, престиж службы по призыву?

— В сознании людей сейчас утвердилась чётко сформулированная государством национальная идея, закрепилось понимание своей роли в жизни страны. Государством и частным бизнесом приветствуется факт службы в Вооружённых Силах РФ: это весомое преимущество при оценке того, достоин ли человек занять престижную должность.

Кадры решают всё — Сколько сотрудников выполняют задачи, возложенные на военкомат региона?

— На военные комиссариаты государством сейчас возложено 47 задач, в числе которых постоянная готовность к проведению мобилизации, осуществление воинского учёта, призыва, пенсионное обеспечение граждан, уволенных с воинской службы, и многое другое. Все задачи успешно выполняются трудом более 550 сотрудников военного комиссариата области и 14 комиссариатов муниципальных образований. Все они порядочные люди, профессионалы высокого класса. Наша служба подчинена главной цели — повышению боевой готовности Вооружённых Сил России и обеспечению военной безопасности государства.

— Прошло 33 года с тех пор, как вы вернулись из Афганистана . Бытует мнение, что та длительная военная кампания закончилась поражением нашей армии.

— Это была победа! Победа над опасными проявлениями международного терроризма. В то время и у солдат, и у офицеров был настолько силён дух патриотизма, ни у кого не возникало даже мысли о том, что они делают что-то неправильно. Это моя профессия — воевать, защищать Родину. И, если меня моё государство посылает на войну, какие могут быть сомнения?

— Вы служили в той самой девятой роте, о которой снял свой замечательный фильм кинорежиссёр Фёдор Бондарчук . Что было самым суровым испытанием на прочность за три года в Афгане?

— Наш отдельный парашютно-десантный полк, в состав которого входила та самая девятая рота, дислоцировался на аэродроме Баграм. Почему именно эта рота стала прототипом для фильма, трудно сказать. Во время афганской войны она всегда была на слуху, так как часто попадала в сложные ситуации при выполнении боевых задач. Бой в ночь с 1 на 2 октября 1983 года не забуду никогда. Мы держали позиции на горе Сургуанд, которую захватили днём. Душманы яростно пытались нас сбросить, наступали с трёх сторон, непрерывно обстреливая из гранатомётов и миномётов. Шесть часов шли непрекращающиеся атаки. Бой был страшный, да ещё и в кромешной темноте. Несколько бойцов были тяжело ранены, но высоту мы не сдали. Мы ощущали принадлежность к особому роду войск — ВДВ. Все участники того боя были удостоены государственных наград. Кодекс чести такой: я должен — и всё.