Ещё
Россия и Вьетнам подписали дорожную карту развития военного сотрудничества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и Вьетнам подписали дорожную карту развития военного сотрудничества 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Дорожная карта развития двустороннего военного сотрудничества на 2018-2020 годы подписана в среду в Москве по окончании встречи главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.
В ходе встречи вьетнамский военачальник высоко оценил уровень военного и военно-технического сотрудничества.
"Высоко оцениваю Ваше предложение после вашего визита во Вьетнам отправку спасательного судна Тихоокеанского флота во Вьетнам для совместных учений по поиску и спасанию на море, командирование российской делегации во Вьетнам для обсуждения проекта соглашения по поиску аварийных подводных лодок. Просим поручить военно-морских сил двух стран приступить к работам", — сказал генерал, обращаясь к Шойгу.
Он также отметил в ходе переговоров, что командирует «товарища заместителя министра обороны Вьетнама, отвечающего за военно-техническое сотрудничество с Россией для участия в военно-техническом форуме „Армия-2018“.
»Одновременно будем отправлять три команды для участия в соревнованиях «Танковый биатлон», «Медицинский бег» и «Полевая кухня» в рамках Армейских игр-2018", — сказал министр.
Говоря о совместной подготовке военных кадров, министр выразил благодарность Минобороны РФ за выделение в 2018 году 176 мест для обучения вьетнамских военнослужащих в России. «Это самое большое количество с момента возобновления вами выделения льготных и безвозмездных стипендий», — отметил министр.
РИА Новости: последние новости
Шойгу назвал возможную цель международной коалиции в Сирии ВКС России сыграли решающую роль в разгроме ИГ*, заявили в Минобороны Сирии Армия Сирии обнаружила в Восточной Гуте подземные тоннели для транспорта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»154
Украина будет задерживать все крымские суда435
Сестры с электродами в мозге покончили с собой29
Британия удалила «обвинительный твит» по делу Скрипаля30
Япония заявила протест России151
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение