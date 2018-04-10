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Минобороны РФ: ситуация в сирийском городе Дума стабилизируется, боевые действия прекращены
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Минобороны РФ: ситуация в сирийском городе Дума стабилизируется, боевые действия прекращены 

BFM.RU 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
Ситуация в сирийском городе Дума стабилизируется. «Обстановка в городе Дума стабилизируется, боевые действия прекращены», — цитирует «Интерфакс» сообщение министерства. За время действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли 161 207 сирийцев, отметили в Минобороны РФ. Как сообщали ранее российские военные, более 50 тысяч жителей Восточной Гуты уже вернулись в освобожденные от боевиков районы.
За минувшие сутки Думу покинули более 3600 боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» и членов их семей, отметили во вторник в Минобороны РФ.
«За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям аль-Вафедин» было выведено 3627 боевиков и членов их семей», — говорится в сообщении военного ведомства.
По словам представителей Минобороны РФ, боевиков перевезли на 70 автобусах на север провинции Алеппо.
«На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями Сирийского арабского Красного Полумесяца», — сообщили военные.
В Минобороны РФ заявили, что российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков и членов их семей из города Дума, работает гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям аль-Вафедин. За выводом можно наблюдать на официальном сайте Минобороны России в режиме реального времени.
По данным российского центра по примирению в Сирии, всего из Думы планируется вывести до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей. Ранее из Восточной Гуты в зону деэскалации «Идлиб» российские военные вывезли боевиков группировок «Ахрар аш-Шам» и «Фейлак ар-Рахман».
Город Дума оставался последним оплотом боевиков в Восточной Гуте. Российские военные вели с ними переговоры о сложении оружия и передаче города под контроль правительства Сирии.
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