«Алмаз-Антей» развеял миф Нидерландов о «невидимой ракете», сбившей MH17

Об этом говорится в официальном ответе Концерна ВКО «Алмаз-Антей» на заявление Совместной следственной группы по MH17.

«Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что без разрушения структуры первичного файла внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно. Это сразу было бы видно», — сказано в заявлении.

В нем также отмечается, что концерн «Алмаз-Антей» передал Международной комиссии сырые данные с российской РЛС и способы их обработки.

«Голландским специалистам первичная радиолокационная информация была передана в формате файла первичной регистрации, то есть до процедуры какой-либо фильтрации аппаратурой трассовой обработки радиолокационного комплекса», — говорится в сообщении.

3 апреля Международная следственная группа по расследованию катастрофы МН16 опубликовала выводы двух независимых экспертов по изображению с радаров, которые передала российская сторона. На снимках с российских радаров не зафиксирована запущенная с комплекса «Бук» ракета. Однако, по мнению следственной группы, это не означает, что ракеты вообще не было. Эксперты комиссии пришли к выводу, что радиолокационная станция в российском Усть-Донецке якобы могла не зафиксировать ракету «Бук» из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости.