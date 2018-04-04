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«Алмаз-Антей» развеял миф Нидерландов о «невидимой ракете», сбившей MH17
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«Алмаз-Антей» развеял миф Нидерландов о «невидимой ракете», сбившей MH17 

Украина.ру 37 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в официальном ответе Концерна ВКО «Алмаз-Антей» на заявление Совместной следственной группы по MH17.
«Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что без разрушения структуры первичного файла внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно. Это сразу было бы видно», — сказано в заявлении.
В нем также отмечается, что концерн «Алмаз-Антей» передал Международной комиссии сырые данные с российской РЛС и способы их обработки.
«Голландским специалистам первичная радиолокационная информация была передана в формате файла первичной регистрации, то есть до процедуры какой-либо фильтрации аппаратурой трассовой обработки радиолокационного комплекса», — говорится в сообщении.
3 апреля Международная следственная группа по расследованию катастрофы МН16 опубликовала выводы двух независимых экспертов по изображению с радаров, которые передала российская сторона. На снимках с российских радаров не зафиксирована запущенная с комплекса «Бук» ракета. Однако, по мнению следственной группы, это не означает, что ракеты вообще не было. Эксперты комиссии пришли к выводу, что радиолокационная станция в российском Усть-Донецке якобы могла не зафиксировать ракету «Бук» из-за свойств ее полета, в частности, из-за ее скорости.
В МИД России считают следствие предвзятым, поскольку его выводы основаны на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, которая контролируется силовиками.
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