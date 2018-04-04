Главы Минобороны Индии и Минпромторга обсудили вопросы ВТС

"В первый день своего визита в Россию, целью которого стало участие в 7-й Московской конференции по международной безопасности с 3 по 5 апреля 2018 года, госпожа Нирмала Ситхараман, министр обороны, встретилась с господином Денисом Мантуровым, министром промышленности и торговли Российской Федерации. Они обсудили текущие проекты по военно-техническому сотрудничеству между странами, в том числе меры по продвижению совместной индийско-российской деятельности по производству оборонной продукции, особенно по послепродажному её обслуживанию, в рамках программы «Делай в Индии», — говорится в сообщении посольства.