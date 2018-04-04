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Военный эксперт о корвете проекта 22160: его дизайн — не просто «украшение»
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Военный эксперт о корвете проекта 22160: его дизайн — не просто «украшение» 

РИА Новости 1 час назад
Новейший российский корвет проекта 22160 обладает «достаточно гениальным» дизайном, который обеспечивает огромную боевую мощь при небольшом размере судна. Такое мнение приводится в статье в издании The Drive.
В материале подчеркивается, что корабль создан по принципу модульности — вооружение и оборудование проекта 22160 может меняться в зависимости от задачи, будь то борьба с пиратством или поддержка крупных ударных операций.
На корабле, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, присутствует пустое пространство под вертолетной площадкой. Это помещение, отмечается в статье, может быть использовано для размещения двух ракетных комплексов «Калибр» (Club-K).
Это, по мнению автора статьи, позволяет небольшим патрульным кораблям наносить удары восемью ракетами по морским и наземным целям на большом расстоянии.
При этом автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет два месяца, за это время может быть пройдено до шести тысяч морских миль, отмечает автор.
"Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах. Он может послужить источником вдохновения для их многофункциональных боевых судов", — говорится в статье.
Патрульные корабли проекта 22160 — патрульные корабли модульного типа дальней морской зоны, разработанные, строящиеся на Зеленодольском судостроительном заводе для ВМФ России. Главная задача кораблей этого проекта — охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а также поддержка своих более крупных «собратьев» в бою.
В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о преимуществах патрульного корабля.
"Корвет хорош тем, что у него очень высокая скорость — на море он дает до 27 узлов. Кроме того, у него очень мощное вооружение: автоматическая пушка АК-630 — это 30-мм шестиствольная пушка, которая практически может разрезать корабль противника пополам. Есть еще крылатые ракеты на борту. При небольшом водоизмещении иметь такое грозное вооружение — это большое достижение для военно-морской техники. Почему-то на Западе считают, мол, все российское — как-то «кургузое». А у нас уже давно выпускается эстетически привлекательное вооружение. Дизайн этого судна — это не просто украшение, это для того, чтобы у него и скорость была высокая, мореходность высокая, чтобы он мог выполнять свои боевые задачи наиболее эффективно", — сказал Виктор Литовкин.
Ранее сообщалось, что к 2020 году в состав Черноморского флота планируется принять четыре корабля проекта 22160 — "Василий Быков", «Дмитрий Рогачев», «Павел Державин» и "Сергей Котов".
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