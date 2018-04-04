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Армейские мотовездеходы впервые поучаствуют в параде Победы в Екатеринбурге
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Армейские мотовездеходы впервые поучаствуют в параде Победы в Екатеринбурге 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Армейские мотовездеходы АМ-1, которые применяются подразделениями специального назначения, впервые примут участие в военном параде в Екатеринбурге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в среду на репетиции механизированной колонны заместитель начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа полковник Ханиф Беглов.
Парад в Екатеринбурге состоится 9 мая.
"Увеличилась колонна, которая задействована в параде Победы на Урале. Принимает участие более 80 единиц техники. Впервые жители Екатеринбурга увидят мотовездеходы АМ-1, предназначенные для скоростного передвижения подразделений специального назначения в пересеченной местности, УАЗ «Патриот» в кузове пикап, на которых смонтированы образцы вооружения, новую модификацию бронеавтомобилей «Тайфун-У», комплексы радиоэлектронной борьбы «Красуха» и ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ", — сказал Беглов.
Также в параде Победы примут участие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тигр», танки Т-72Б3, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки «Коалиция-СВ» и другие.
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