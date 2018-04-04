Почему украинский флот не может получить американские катера

ВМС Украины ожидают скорого заключения контракта на поставку двух подержанных американских катеров типа Island. Киев должен получить их бесплатно, средства уйдут лишь на транспортировку. Как отмечают украинские СМИ, помощь от США — единственный способ укрепить флот страны. Однако процесс передачи кораблей затянулся почти на три года. Пробуксовку контракта связывают с позицией президента Петра Порошенко . Почему глава государства препятствует поставкам американских судов — в материале RT. Руководство Военно-морских сил Украины сообщило о грядущем окончании работы над согласованием контракта на поставку двух американских катеров типа Island. Как уточнил командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко , флот получит катера бесплатно, но за доставку государству придётся заплатить.

«Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определённые сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определён, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США», — говорится на странице ВМСУ в Facebook.

Воронченко пояснил, что поставка кораблей из-за океана затянулась преимущественно по бюрократическим причинам. Также Украине не удавалось согласовать с Соединёнными Штатами способ транспортировки и объём расходов на неё. Сейчас Киев ожидает положительного ответа из Вашингтона. Поставка кораблей начнётся сразу после подписания контракта, обещает Воронченко.

Катера типа Island — класс патрульных судов длиной 34 м и водоизмещением 168 тонн. На вооружении экипажа — 25-мм пушка и два пулемёта. Катера относятся к классу ocean going, отличаясь хорошими мореходными качествами. Правда, Украина получит поддержанные корабли, выпущенные, как пишут СМИ, в 1980-х годах.

«Москитный» флот

Передача американских катеров отвечает планам развития ВМСУ, которые были утверждены в 2016 году с уходом предыдущего командующего украинским флотом Сергея Гайдука . Киев отказался от попыток ввести в строй новые фрегаты и корветы. Акцент был сделан на поддержании в боеспособном состоянии стоящих на вооружении кораблей и поставках катеров.

Для защиты от «российской агрессии» ВМСУ намерены применять тактику «волчьей стаи», то есть одновременной атаки нескольких катеров на более крупное судно Черноморского флота РФ . На языке корабелов флот, состоящий из множества небольших кораблей, называется «москитным».

Согласно данным Минобороны Украины, после «аннексии» Крыма ВМСУ потеряли свыше 30 боевых кораблей. Сегодня в состав украинского флота входят 10 боевых кораблей — фрегат «Гетман Сагайдачный», корвет «Винница», средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», рейдовый тральщик «Геническ» и несколько бронекатеров.

Единственной базой ВМСУ является Одесский порт, расположенный в невыгодной со стратегической точки зрения локации. Украинские офицеры (в частности, адмирал запаса Игорь Кабаненко) признают, что украинскую военно-морскую группировку легко заблокировать, в том числе из-за слабой противоминной защиты. Командование ВМСУ сетует на колоссальные проблемы в сфере противолодочной обороны.

Корень проблем украинского флота после потери Крыма заключается в хроническом недофинансировании (менее 10% от бюджета ВСУ), деградации промышленных мощностей (некачественный ремонт «Гетмана Сагайдачного» в 2017 году) и коррупции. По оценкам экспертов, для существенного укрепления ВМСУ потребуется около 25—30 катеров различного типа.

В интересах президента

США предложили безвозмездно поставить Украине два подержанных катера типа Island ещё в конце 2014 года. В 2015 году сторонником передачи кораблей выступил командующий ВМСУ Сергей Гайдук. Однако «смотрины» катеров и переговоры о передаче затянулись.

Минобороны Украины разгорелись дискуссии по поводу расходов на транспортировку и обучение экипажей. Кроме того, согласно принятым в конце 1990-х годов законам, военное ведомство Украины не может перечислять деньги иностранному государству. Эту функцию выполняет посредническая структура — холдинг «Укроборонпром»

Но Соединённые Штаты питают недоверие к украинской компании, подозревая её в махинациях и коррупции. Вашингтон попросил Киев обеспечить взаимодействие с Минобороны напрямую. По данным киевского бюро «Радио Свобода»* и телеканала «Первый», бюрократические проволочки стали поводом для фактического срыва поставок катеров.

Издания со ссылкой на источники в cенате указывают, что виной пробуксовки стали коммерческие интересы президента страны Петра Порошенко. Глава государства наряду с депутатом Верховной рады Игорем Кононенко является бенефициаром завода «Кузня на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня»), который как раз занимается производством катеров.

Ранее предприятие поставило ВМСУ два катера проекта 58155 «Гюрза-М», сейчас ведётся строительство ещё четырёх таких кораблей. Также «Кузня на Рыбальском» получила заказ на производство двух десантно-штурмовых катеров проекта 58181 «Кентавр».

В настоящее время прорабатывается вопрос о финансировании строительства на заводе Порошенко трёх ракетно-артиллерийских катеров типа «Лань». По оценкам украинских СМИ, с учётом текущих контрактов «Кузня на Рыбальском» может получить заказы на строительство свыше 15 катеров.

Примечательно, что по мореходным качествам катера типа Island значительно превосходят корабли проекта «Гюрза». Украинские катера обладают более мощным вооружением, но зона патрулирования ограничена реками, озёрами и прибрежной акваторией.

«Гюрза» может выдерживать качку в два-три балла, тогда как американские суда способны нести боевую вахту за сотни миль от берегов и переносить шторм в четыре-пять баллов, который нередко бывает на Чёрном море в осенне-зимний период.

Большое значение имеет финансовый вопрос. Доставка двух катеров обойдётся ВМСУ в $7—10 млн, а стоимость одного нового корабля проекта «Гюрза» — $27—35 млн Поддержка сателлита

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов полагает, что расследование бюро «Радио Свобода» (финансируется BBG, правительственным агентством США) является заказом из Вашингтона. Таким образом американские кураторы предупреждают украинского президента, что им известно о всех подводных камнях его бизнеса.

«США ставит рвущегося к деньгам Порошенко на место, но какого-либо серьёзного конфликта ожидать не стоит. Скорее всего, Штаты просто пытаются обуздать таким образом украинский олигархат. Порошенко и другие представители элиты постоянно юлят и уклоняются от исполнения своих обязательств перед Вашингтоном, стараясь набить свои карманы», — отметил в беседе с RT Денисов.

По мнению эксперта, поставка катеров типа Island отражает взгляд США на развитие ВМСУ, как силы, которая будет способна «сдерживать» Россию. Однако своей неуёмной жаждой к обогащению Порошенко подрывает американские планы.

«Конечно, Америка не собирается вкладывать большие деньги в украинский флот и армию. Однако Вашингтон желает видеть в своём сателлите силу, которая находится на более-менее нормальном техническом уровне, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление России», — резюмировал Денисов.