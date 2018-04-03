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Россия готова продолжить практику заходов кораблей на базу Сингапура
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Россия готова продолжить практику заходов кораблей на базу Сингапура 

РИА Новости 17 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия проинформировала Сингапур о готовности продолжить практику заходов кораблей Военно-морского флота РФ в главную военно-морскую базу Сингапура — Чанги, сообщили в Минобороны РФ по итогам встречи заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина со вторым министром обороны Республики Сингапур Онг Е Кунгом.
Встреча состоялась в преддверии VII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдёт 4-5 апреля.
В военном ведомстве рассказали, что на встрече стороны «отметили положительную динамику развития сотрудничества между Россией и Сингапуром в военной области».
"Фомин проинформировал о готовности российской стороны продолжить практику заходов кораблей Военно-морского флота в главную военно-морскую базу Сингапура Чанги. Глава сингапурской делегации выразил заинтересованность в развитии конструктивного межведомственного диалога в формате «СМОА плюс», — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что заместитель главы российского оборонного ведомства поддержал данную инициативу и, в свою очередь, пригласил сингапурскую сторону направить своих представителей на Международную конференцию по разминированию, Армейские международные игры «АрМИ-2018» и Международный военно-технический форум «Армия-2018».
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