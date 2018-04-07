В Пензе наградили победителей Всеармейского национального этапа Международной олимпиады курсантов военных вузов по математике

В Олимпиаде приняли участие 176 курсантов из 44 команд от военных вузов, ряда научных рот, учебных военных центров и военных кафедр гражданских ВУЗов.

6 апреля состоялась торжественная церемония награждения победителей Всеармейского национального этапа IV Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по математике.

В Олимпиаде приняли участие 176 курсантов из 44 команд от военных вузов, ряда научных рот, учебных военных центров и военных кафедр гражданских ВУЗов.

В начале торжественной церемонии присутствующие в зале поздравили сборную команду Пензенского АИИ, которая представляла в Казахстане на Международной Олимпиаде Российскую Федерацию и с большим преимуществом завоевала первое место.

Победителем в личном первенстве стал курсант Михайловской военной артиллерийской академии Виктор Прокофьев

Золотую медаль, диплом и ноутбук победителю вручили сегодня в здании областной филармонии г. Пензы

Второе место также занял курсант Михайловской ВАА Иван Дмитриев

Третье место занял курсант Военной академии ВПВО из Смоленска Сергей Цуриков

Им вручили серебряную и бронзовую медали, дипломы и ценные подарки.

В командном первенстве первое место завоевали представители Военной академии ВПВО, вторыми стали курсанты Военной академии МТО, третье место заняли курсанты Военного университета МО РФ ( г. Москва ).

Военная академия ВПВО в 2019 году представит Министерство обороны России на Международной олимпиаде по математике.

«Пятая Международная олимпиада курсантов военных вузов по информатике, математике, военной истории, иностранным языкам и военно-профессиональной подготовке в 2019 году пройдет в России и ряде других стран СНГ», — сказал Начальник ГРАУ МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

Определены лучшие курсанты вузов Минобороны России. Ни одна из команд не осталась не отмеченной за участие или достижения.

За церемонией награждения в режиме видеоконференцсвязи наблюдали во всех российских военных вузах.

Для участников Олимпиады и гостей в фойе филармонии была представлена выставка стрелкового оружия с преставлением новых образцов боевой экипировки. Номинации, в которых награждали курсантов в личном и командном первенстве, чередовались с выступлениями творческих коллективов Пензы.