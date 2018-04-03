Противоракетный зонт для Польши

Правительство партии «Право и Справедливость» приобрело две батареи зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» с суперракетами производства компании «Локхид», заплатив за эти вооружения около пяти миллиардов долларов. Первые комплексы появятся на польской территории к 2022 году, до этого времени Польше будет практически нечем защитить себя от ударов с воздуха.

Испании, Голландии и Германии. 1991 год, операция «Буря в пустыне». Для защиты американских военных баз и городов союзников США от баллистических ракет Р-17 армии Саддама Хусейна, впервые были использованы комплексы «Пэтриот». Сначала они часто отказывали, но после серии усовершенствований их эффективность возросла, благодаря чему американцам удалось продать это оружие уже 15 странам. В НАТО они есть не только у США, но также у Греции

В конце 2017 года к этим государствам присоединилась Румыния , которая приобрела, в частности, четыре модернизированные батареи ЗРК «Пэтриот» в конфигурации «3+», заплатив почти четыре миллиарда долларов. Польское Министерство обороны изначально планировало купить восемь батарей за 30 миллиардов злотых (примерно 8,8 миллиарда долларов — прим. ред.).

В конце 2017 года Американский конгресс согласился продать Варшаве две батареи (16 пусковых установок), четыре радиолокационные станции и 208 ракет PAC-3 MSE, но назначил невероятно высокую цену: 10 миллиардов долларов. В итоге нам удалось договориться, что мы заплатим за две батареи 4,75 миллиардов долларов. Румынии покупка обошлась дешевле, однако, Польша не только получит больше ракет, но и станет первым заграничным покупателем, которому предоставят современную версию комплекса с новейшей системой управления огнем IBCS и четыре секторных радара, кроме того, американцы в рамках офсетного контракта дадут польским предприятиям доступ к самым новым технологиям.

«Это цена, которую стоит заплатить. Мы купим современное американское оружие, которое США продают не очень охотно. Переговоры осложняло то, что мы находились в безвыходном положении: наша система противовоздушной и противоракетной обороны настолько устарела, что Польша оказалась практически безоружной. Производители вооружений прекрасно знают эти факты и используют их на переговорах о цене. Это урок для будущих руководителей нашей страны: думать о том, что мы хотим купить для армии через 10-15 лет, нужно уже сейчас, — отмечает генерал Роман Полько (Roman Polko). — Поздравить с профессионально проведенными переговорами следует в первую очередь министра обороны Мариуша Блащака (Mariusz Błaszczak), который, в отличие от своего предшественника Антони Мачеревича (Antoni Macierewicz) сначала добивался каких-то договоренностей, и только потом об этом объявлял», — добавляет бывший заместитель главы Бюро национальной безопасности.

Как сообщил премьер Матеуш Моравецкий (Mateusz Morawiecki), первые ЗРК «Пэтриот» появятся в Польше в 2022 году, следующие — двумя годами позже. Срок поставки имеет огромное значение, ведь сейчас для защиты от нападения с воздуха у нас есть только самолеты «Ф-16». На первом этапе американцы поставят в дивизион ПВО в Сохачеве две батареи комплекса «Пэтриот» в такой же конфигурации, какую сейчас заказывает у производителя армия США. Уже в апреле начнутся переговоры о втором этапе, на котором Польша будет обсуждать условия поставки современного радара, ракет и шести батарей «Пэтриот», оснащенных всеми технологическими новинками. Вторая партия батарей получит радар с радиусом охвата в 360 градусов, что позволит поражать цели, летящие с любого направления. Переговоры будут непростыми в том числе потому, что работы над радаром и ракетами нового поколения еще продолжаются. В связи с этим срок поставки может быть перенесен, а стоимость контракта может увеличиться.

Пусковые установки в действии

Комплексы «Пэтриот» размещены также в странах Ближнего Востока: в Израиле Кувейте , Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах , а также в Саудовской Аравии (там они используются для защиты таких объектов, как аэропорты, военные базы или электростанции, от ракетных атак йеменских повстанцев). В мае 2017 концерн «Рейтеон» сообщил, что за период с 1 января 2015 года комплексы «Пэтриот» сбили уже более 100 тактических баллистических ракет. Эксперты из независимых аналитических центров время от времени задаются, однако, вопросом, насколько эти данные правдивы.

Об успешной операции, в ходе которой комплексам «Пэтриот» удалось перехватить ракеты в окрестностях Эр-Рияда , рассказывал сам президент Дональд Трамп . Между тем эксперты не верят в официальную статистику. Во время недавней атаки йеменских повстанцев на столицу Саудовской Аравии пусковая установка комплекса «Пэтриот» сработала неверно: одна ракета взорвалась сразу же после запуска, а вторая не попала в цель, а упала на город, в итоге погиб один человек.

Американская система противовоздушной обороны размещена также в странах Азии: Японии , Тайване и Южной Корее (корейцы купили свои батареи у Германии). О покупке комплексов «Пэтриот» размышляет также руководство Швеции , готовое потратить на эту цель больше 3 миллиардов долларов (в два с половиной раза больше, чем планировалось изначально). Стокгольм , который беспокоит российская угроза, уже обратился к американскому Конгрессу с просьбой дать разрешение на покупку зенитных батарей, 200 ракет PAC-3, а также 100 менее современных ракет. Шведы надеются таким образом защитить свое небо, система обороны которого оказалась практически разрушенной: из 22 воздушных батальонов, которыми Швеция располагала в 1996 году, осталось всего два. Комплексы «Пэтриот» должны защитить шведов не только от баллистических ракет, но также от самолетов или дронов противника.

В свою очередь, Германия, собирается отказаться от ЗРК «Пэтриот». Эти комплексы появились в бундесвере уже в середине 1980-х годов, но сейчас, как сообщила газета «Вельт», немецкое оборонное ведомство решило заменить их системой противовоздушной обороны MEADS. Главное отличие между двумя системами заключается в том, что «Пэтриот» уже прошел проверку в боевых условиях, а MEADS находится на стадии разработки, хотя в теории она позволит более эффективно перехватывать российские суперракеты «Сармат», о создании которых заявил в марте Владимир Путин . Сколько будет стоить новая система и когда она будет готова к работе, неизвестно.

Конкурентом американских «Пэтриот», американо-европейской системы MEADS или французского комплекса SAMP/T (его используют Франция Италия ) выступают российские ЗРК С-400. Их у россиян уже купили, в частности, Турция Китай и Саудовская Аравия.

«Пэтриот» — это только начало

Размещенные неподалеку от польской границы российские комплексы «Искандер», которые так тревожат шведов, уже не первый год не дают спокойно спать и польским военным, которые говорят о том, что в Польше следует срочно создать современную систему противоракетной обороны, которая позволит укрепить наш потенциал сдерживания. Варшава выбрала комплексы «Пэтриот» еще тогда, когда у власти находилась коалиция «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии, а их покупку в прошлом году обсуждал с Дональдом Трампом президент Анджей Дуда (Andrzej Duda), убеждая своего американского коллегу снизить цену. Правительство партии «Право и Справедливость» рассчитывает, что благодаря дорогостоящей покупке ему удастся модернизировать польскую военную промышленность. В конце марта представители оборонного ведомства подписали с компаниями «Рейтеон» (производитель комплексов «Пэтриот») и «Локхид-Мартин» (производитель основной ракеты для их пусковых установок) офсетный договор, в рамках которого американская сторона обязалась инвестировать в Польше почти миллиард злотых (примерно 294 миллиона долларов, — прим. ред.).

«Локхид-Мартин» собирается, в частности, позволить полякам наладить производство отдельных компонентов ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, которые могут использоваться для уничтожения высокоскоростных баллистических ракет, крылатых ракет, а также самолетов, вертолетов или беспилотных аппаратов. Радиус их действия составляет 20 километров и, по крайней мере, теоретически они способны эффективно противостоять комплексам «Искандер».

Как рассказал министр Блащак, в рамках офсетного договора польские компании смогут также производить элементы пусковых установок, системы связи и транспортные средства, использующиеся для перевозки комплексов. ЗРК «Пэтриот» станут основой системы противовоздушной обороны средней дальности «Висла». Эксперты, однако, подчеркивают, что другие рода войск тоже нуждаются в современных вооружениях.

ЗРК MIM-104 «Пэтриот» во время совместных американско-польских учений в Сохачеве

«Я надеюсь, что покупка комплексов «Пэтриот» — это лишь начало перемен к лучшему, и наше руководство начнет наверстывать отставание в других областях, занявшись покупкой современных вертолетов, модернизацией ВМС, а также созданием подразделений, предназначенных для проведения операций в киберпространстве», — подчеркивает генерал Полько.

Российский ответ

Хотя комплексы «Пэтриот» — это оборонительное, а не наступательное оружие, можно ожидать, что Кремль не преминет воспользоваться предлогом для военного ответа. В неофициальных разговорах россияне не скрывают своего недовольства тем, что Варшаве удалось добиться размещения американских войск на польской территории и укрепить отношения с США, купив «Пэтриот». Две батареи не позволят накрыть «противоракетным зонтом» всю страну, однако, система настолько мобильна, что с ее помощью можно будет защитить, например, столицу или стратегические военные объекты.

«Потенциальный агрессор будет знать, что атака встретит ответ», — говорит Роман Полько, добавляя, что в дальнейшей перспективе Варшава может приобрести полтора десятка батарей ЗРК «Пэтриот».

Конечно, чтобы обеспечить стране полную безопасность, одних американских комплексов будет мало, однако, такой крупный контракт — это четкий сигнал, что Польша становится все более важным членом НАТО. Следовательно, возрастают шансы на то, что в случае возникновения вооруженного конфликта, союзники придут нам на помощь.