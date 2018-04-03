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Впервые показан радар ЗРС С-500 «Прометей»
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Впервые показан радар ЗРС С-500 «Прометей» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Радиолокационный комплекс «Енисей», который станет частью ЗРС С-500 «Прометей», впервые показали в выпуске новостей «Вести-Астрахань» на телеканале «Россия 1».
Как говорится в сюжете, испытания «Прометея» прошли 28 марта на полигоне Ашулук. В маневрах участвовали самолеты МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-35С, Ту-22М3 и расчеты ЗРК С-300, С-400 и «Панцирь-С». Они отработали уничтожение наземных и воздушных целей, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на высоте до 100 километров «Енисей» распознает баллистические ракеты, а радиус действия радара достигает 600 километров.
Большинство характеристик С-500, частью которого должен стать «Енисей», засекречены.
Известно, что «Прометей» способен одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.
Как заявлял в октябре 2017 года заявил замглавкома ВКС Виктор Гуменный, комплекс должен поступить на боевое дежурство к 2020 году.
В 2016 году газета ВЗГЛЯД сообщала о возможностях перспективного российского ЗРК С-500 («Прометей»), который должен прийти на смену системам С-300 и С-400.
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