Впервые показан радар ЗРС С-500 «Прометей»

Радиолокационный комплекс «Енисей», который станет частью ЗРС С-500 «Прометей», впервые показали в выпуске новостей «Вести-Астрахань» на телеканале «Россия 1».

Как говорится в сюжете, испытания «Прометея» прошли 28 марта на полигоне Ашулук. В маневрах участвовали самолеты МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-35С, Ту-22М3 и расчеты ЗРК С-300, С-400 и «Панцирь-С». Они отработали уничтожение наземных и воздушных целей, передает РИА «Новости»

Отмечается, что на высоте до 100 километров «Енисей» распознает баллистические ракеты, а радиус действия радара достигает 600 километров.

Большинство характеристик С-500, частью которого должен стать «Енисей», засекречены.

Известно, что «Прометей» способен одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью семь километров в секунду.

Как заявлял в октябре 2017 года заявил замглавкома ВКС Виктор Гуменный , комплекс должен поступить на боевое дежурство к 2020 году.