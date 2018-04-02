Минобороны готовится к сражению с паводками: применят даже артиллерию

А также беспилотники

Тридцать тысяч военнослужащих, 4,5 тысячи единиц техники, 52 воздушных судна и 13 беспилотников — такие силы российская армия сформировала в этом году для борьбы с предстоящими весенними паводками и пожарами. Об этом в понедельник, 2 апреля на селекторном совещании в Минобороны рассказал Сергей Шойгу

Министр в своем выступлении назвал эту тему очень важной. По словам Шойгу, своевременное и качественное выполнение этих работ, «не только влияет на боеготовность войск и жизнеобеспечение военных городков, но и позволяет избежать жертв, сохранить инфраструктуру населённых пунктов».

Он напомнил, что «в 2017 году Вооружённые Силы 64 раза привлекались к ликвидации ущерба от стихийных бедствий. Силами Министерства обороны разрушено свыше семи тысяч квадратных метров ледяных заторов, потушено 286 природных пожаров площадью более 41-й тысячи гектаров. И что особенно важно — при этом не было допущено гибели личного состава».

В этом году борьба с весенними паводками, которая больше напоминает военную операцию, уже полным ходом идет практически во всех регионах стране. Большая вода, превратив улицы поселков в реки, наделал много бед в Хакасии и на Алтае . Здесь военные взрывают лед в самых узких местах рек, а это практически филигранная работа, так как все они обычно находятся вблизи мостов,

На реках Урала военные инженеры тоже применяют мощную взрывчатку, а в некоторых местах даже боевую артиллерию. Обострилась ситуация и Лене — температура на улице сильно перевалила за плюс, а снега по-прежнему еще много. Здесь военные инженеры крушат лед, чтобы не допустить затопления поселений в низовьях реки. На Дону войска сооружают понтонные переправы, по которым эвакуируют жителей из затопленных деревень.

На Северном Кавказе войска находятся в постоянной готовности оказать помощь противолавинным службам, которые выстрелами из пушек провоцируют сход с гор небольшого количества снега для тогго, чтобы избежать больших лавин и заторов на дорогах.