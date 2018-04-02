ВКС России пополнили «летающие танки»: новое — хорошо отреставрированное старое

Новая жизнь Су-25 Авиапром завершил продолжавшуюся несколько лет реинкарнацию легендарного штурмовика Су-25. В ходе продолжительных испытаний суперсовременная модификация самолета непосредственной поддержки пехоты на поле боя подтвердила все заявленные характеристики — и с апреля модернизированные штурмовики начинают получать авиаполки. «КВ» удалось узнать, благодаря чему удалось в разы увеличить боевую мощь всемирно известного самолета, который уже получил неофициальное наименование «Суперграч».

Штурмовики — непременный атрибут любых военных конфликтов. Их задача — наносить удары с воздуха по движущимся бронемашинам, укрепленным районам и скоплениям живой силы противника. Вариант модернизации «летающего танка» под маркой Су-24СМ3 предложили специалисты концерна «Штурмовики Сухого», а необходимую доработку провел 121-й авиаремзавод в подмосковной Кубинке. В апреле ВКС получат до десяти обновленных штурмовиков.

По данным «КВ», первые поставки должны были состояться в прошлом году, но летные испытания затянулись. И все потому, что кардинальному обновлению подверглись практически все основные самолетные системы. И каждую надо было проверить на всех режимах полета, в любых мыслимых летных ситуациях.

Как сообщили «КВ» источники в авиапроме, модернизированный штурмовик в конфигурации Су-25СМ3 оснащен самым современным бортовым оборудованием. Заменены системы навигации, связи. Самолет с бронированной кабиной получил новые средства обороны и новое вооружение. Кардинально обновилась система управления оружием. Оно способно поражать наземные, надводные и воздушные цели.

Внешне Су-25СМ3, в обшивке которого использованы бронеплиты из стали, а кабина защищена бронестеклом, практически не отличается от предшественников. Но при этом вдвое увеличена боевая эффективность самолета. Главное отличие модернизированной версии от предшественников в том, что Су-25СМ3 способен уничтожать малоразмерные подвижные и неподвижные наземные объекты вне их визуальной видимости, в сложных метеоусловиях. Кроме того, теперь штурмовик сможет эффективнее бороться не только с наземными, но и с воздушными целями.

Прицельный комплекс и цифровые дисплеи с индикацией о состоянии самолета максимально облегчили летчику выполнение задач. С помощью ГЛОНАСС-навигации можно запрограммировать полет штурмовика с выводом в нужную точку без участия летчика. На модернизированном штурмовике осталась подсистема прицельного навигационного комплекса СВП-24-25. Благодаря использованию уникальных математических моделей, а также учету искусственным интеллектом многочисленных факторов полета удалось кардинально улучшить точность неуправляемых авиабомб, приблизив их к классу высокоточного оружия. Комплекс анализирует полетную информацию и в нужный момент осуществляет автоматический сброс бомб, которые бьют точно в цель. В Сирии эта система испытана в боевых условиях и признана очень эффективной.

На самолет устанавливается станция активных помех, которая «лишает зрения» летательные аппараты противника и «сводит с ума» выпущенные по штурмовику ракеты. Этот комплекс защиты самолета аналогичен станциям «Витебск» и «Президент-С». Улучшена защита Су-25СМ3 от попадания ракет переносных зенитных ракетных комплексов.

Это не первый опыт модернизации штурмовика, отличившегося еще в Афганистане . Там, кстати, наши штурмовики продемонстрировали удивительную живучесть. Из некоторых вылетов бронированные самолеты привозили до 150 пробоин и при этом сохраняли способность вернуться и сесть на своем аэродроме. В прошлом десятилетии строевые штурмовики были модернизированы в вариант Су-25СМ. Эти самолеты вошли в состав российской авиагруппы в Сирии и прекрасно там себя зарекомендовали в реальной боевой обстановке.

Справка «КВ»