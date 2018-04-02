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Северная верфь планирует к 2020 году нарастить долю гражданских проектов до 56%
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Северная верфь планирует к 2020 году нарастить долю гражданских проектов до 56% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Входящий в Объединенную судостроительную корпорацию судостроительный завод «Северная верфь» планирует наращивать объем гражданской продукции — к 2020 году доля гражданских проектов должна превысить 50%, сообщила пресс— служба правительства Санкт-Петербурга.
"К 2020 году предприятие ("Северная верфь") намерено довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 56%", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что на предприятии готовы к выполнению заказов по строительству рыбопромысловых судов.
На самом предприятии ТАСС подтвердили, что, согласно планам, к концу 2020 года доля гражданских заказов составит 56% от загрузки производственных мощностей. «В этом году мы должны заложить три гражданских судна, в следующем году — еще несколько», — пояснили ТАСС в пресс-службе «Северной верфи».
"Северная верфь" (первое название — Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России, выпустившим за свою историю свыше 600 надводных судов. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения.
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