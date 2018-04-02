Северная верфь планирует к 2020 году нарастить долю гражданских проектов до 56%

"К 2020 году предприятие ("Северная верфь") намерено довести долю гражданской продукции в общем объеме производства до 56%", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что на предприятии готовы к выполнению заказов по строительству рыбопромысловых судов.

На самом предприятии ТАСС подтвердили, что, согласно планам, к концу 2020 года доля гражданских заказов составит 56% от загрузки производственных мощностей. «В этом году мы должны заложить три гражданских судна, в следующем году — еще несколько», — пояснили ТАСС в пресс-службе «Северной верфи».