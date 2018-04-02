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В ходе учений в Рязанской области десантники с помощью артиллерии и БМД-4М уничтожили превосходящие силы условного противника
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В ходе учений в Рязанской области десантники с помощью артиллерии и БМД-4М уничтожили превосходящие силы условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Одновременное применение вооружения БМД-4М и самоходных орудий «Нона» позволило поразить цели намного эффективней.
На полигоне Дубровичи в Рязанской области подразделения парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск (ВДВ), применяя самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона» и новейшие боевые машины БМД-4М, за несколько минут уничтожили превосходящего условного противника.
«Ротная тактическая группа полка выполняла задачу и, ведя оборонительный бой, выполняла задачу не допустить прорыва подразделений условного противника. На учениях действует парашютно-десантный батальон, имеющий на вооружении БМД-4. Одновременное применение вооружения БМД-4М и самоходных орудий 2С9 «Нона» позволяет поражать цели намного эффективней», — сообщил заместитель командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии полковник Андрей Васильев.
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