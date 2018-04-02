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На Украине начался призыв на срочную военную службу
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На Украине начался призыв на срочную военную службу 

РИА Новости 58 минут назад
КИЕВ, 2 апр — РИА Новости. Весенний призыв на срочную военную службу стартовал на Украине, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны страны Алексей Чернобай.
Ранее кабмин Украины постановил, что число граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае составило более 15 тысяч человек, таким образом, увеличив на четверть количество призывников весной.
"Сегодня (2 апреля) начинается призыв на срочную военную службу, который продлится до 31 мая", — цитирует Чернобая агентство УНИАН.
По словам Чернобая, призыву на срочную военную службу подлежат более 15 тысяч граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет. В частности, в вооруженные силы Украины будут направлены 8,99 тысячи человек, в государственную специальную службу транспорта — 1 тысяча, в Нацгвардию — 4 тысячи, в Госпогранслужбу — 1,2 тысячи человек.
Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции в Донбассе призыв был возобновлен. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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