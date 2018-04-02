Боевой уникум: почему рубежи российской ПВО непроходимы для противника

Модульность, всепогодность, автоматическая работа по 48 СВН, способность стрельбы на марше по 4 целям одновременно на скорости до 45 км/ч, разнообразие поражаемых целей (от БЛА до «стелс»), автономная и командная работа — все это делает ЗРК «Тор-М2» уникальным по сравнению с иностранными ЗРК.

Боевые действия в конце ХХ века и начала ХХI в основном проводились с массовым использованием средств воздушного нападения — самолетов и вертолетов с комплексами вооружения, а также крылатых ракет морского базирования. Анализ военных конфликтов с участием стран НАТО против Югославии (1999 г.), Ирака (1991 — 2003 гг.) и Ливии (2001 г.) выявил определенную закономерность в боевых действиях СВН. Крылатые ракеты (КР) и авиация агрессора в первые дни конфликта в первую очередь уничтожали позиции радиолокационных станций (РЛС) и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ПВО противника.

Тактика не спасла старое «боевое железо»

Безусловно, количественное превосходство в СВН обеспечивало успех силам НАТО. Да и новая тактика применения авиации и крылатых ракет в сочетании с широким использованием комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) давала ощутимый результат.

Но надо отдать должное командованию вооруженных сил Югославии: по результативности применения СВН НАТО в 1999 году едва дотянули до 55%. Надо зафиксировать исторический факт: югославские военные очень грамотно применяли свои силы ПВО.

Основная тактика боевых расчетов «Квадрат», «Стрела-1» и «Стрела-10» заключалась в быстрой смене стартовых позиций ЗРК после выстрела зенитной управляемой ракетой (ЗУР) и ночная смена огневых позиций районов контроля воздушного пространства (районов боевого маневрирования). Командование корпуса ПВО ВС СРЮ разработало жесткие правила, которые расчеты ЗРК выполняли для смены позиции во всех случаях после стрельбы ЗУР, после пролета разведывательных беспилотников НАТО, после включения РЛС на излучение, по команде в соответствии с графиком смены позиций в районе боевого маневрирования.

Но и несмотря на такую тактику, силы ПВО Югославии смогли лишь частично снизить количество СВН, наносивших удары по объектам на территории страны. Стоявшие на вооружении комплексы ПВО еще советского производства были слабо защищены против комплексов РЭБ НАТО. Они недостаточно эффективно боролись против СВН, исполненных по технологии «стелс», не могли отражать массированный налет СВН, атакующих одновременно с разных направлений, не расставляли приоритеты ЗУР для поражения между носителями и средствами поражения. Поэтому, несмотря на героизм расчетов югославских ЗРК, с течением времени большинство средств ПВО страны были либо уничтожены, либо выведены из строя.

Звено эшелонированной системы

Все системы и комплексы ПВО в Югославию поставлялись из СССР, поэтому такие итоги «балканской войны» не могли остаться без внимания наших ученых и конструкторов. Бороться с массированной атакой СВН, успех которых подкрепляют комплексы РЭБ и РЭП (радиоэлектронного подавления), только тактикой зональных ПВО было больше нельзя. Время требовало создавать комплексную эшелонированную систему ПВО, состоящую из ЗРС дальнего действия, ЗРК средней и малой дальности, а также дополнительных РЛС обнаружения СВН и автоматизированных пунктов управления (АСУ ПВО).

Важными элементами этой системы являются ЗРК малой дальности — «последнего рубежа» ПВО. Их боевые задачи: прикрытие командных пунктов, узлов связи и управления войсками, аэродромов, железнодорожных узлов, военно-морских баз, мостов и переправ, а также колонн передвижения бронетанковой и автомобильной техники.

Один из таких комплексов ПВО начали у нас создавать еще в 1975 году. В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР была открыта НИР под шифром «Тор» (заказ 038). Главным конструктором будущего ЗРК был назначен выдающийся ученый и конструктор систем ПВО Вениамин Павлович Ефремов, а ответственным исполнителем от промышленности стал талантливый инженер-конструктор Иосиф Матвеевич Дризе . В творческом тандеме ими был разработан уникальный автономный и всепогодный ЗРК малой дальности «Тор».

С начала принятия на вооружение (1986 год) ЗРК «Тор» прошел три волны глубокой модернизации — от «Тора» к «Тор-М1», а затем — к «Тор-М2».

И на шасси, и на палубе

Нынешняя модификация «Тор-М2» является непревзойденной по техническим характеристикам. ЗРК способен обнаруживать до 144 отдельных СВН на дальности до 32 км, сопровождать до 48 целей, обеспечивать наведение на 10 наиболее опасных из них и вести одновременный обстрел по 4 СВН на удалении от 0,5 до 16 км с выбором приоритетности, в том числе на ходу на скорости 45 км/час.

Комплекс может работать автономно, в составе отдельной батареи, а также в составе эшелонированной обороны ПВО как элемент АСУ ПВО, которая входит в единую автоматизированную систему управления войсками НЦУО МО РФ . Автономность ЗРК «Тор-М2» обеспечивают установленные на машине станция обнаружения целей (СОЦ) и станция наведения (СН). Оборудованная системой опознавания «свой-чужой», СОЦ обеспечивает круговой обзор воздушной обстановки и выдает координаты СВН. СН обеспечивает автосопровождение целей и наведение ЗУР на СВН.

Батарея ЗРК «Тор-М2» состоит из 6 пусковых установок (ПУ), которые могут обмениваться между собой боевой информацией в автоматическом режиме. Таким образом, получая информацию с одной ПУ, остальные могут отразить массированную атаку СВН с любого направления. Время реакции комплекса занимает до 8 секунд, а время перенацеливания — не более 5 секунд.

В состав одной ПУ «Тор-М2» входит 16 ракет 9М338. Эти ЗУР эффективно уничтожают любые цели, летящие на высотах от 10 м до 10 км, со скоростью до 750 м/с, в условиях массированного налета СВН, в том числе разработанных по технологии «стелс», и активного противодействия комплексов РЭБ и РЭП вероятного противника. Вероятность поражения одной цели — не ниже 0,98.

Главной особенностью конструкции «Тор-М2» является автономный боевой модуль (АБМ). ЗРК можно установить на любых автомобильных шасси, полуприцепах, прицепах грузоподъемностью от 20 тонн, пишет еженедельник «Звезда». В АБМ размещены вся спецаппаратура, вычислительный комплекс, радиолокационные и оптические средства, ракетное вооружение, операторский отсек, система автономного и дополнительного электропитания с собственным запасом топлива, системами жизнеобеспечения, вентиляции и кондиционирования. Модуль оснащен навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. Она не только с высочайшей точностью определяет местоположение комплекса, но и обеспечивает измерение угловых параметров АБМ (крена и дифферента) в разных плоскостях поверхности.

Именно благодаря АБМ появились все модификации «Тор-М2»: «Тор-М2К» (на колесном шасси), «Тор-М2КМ» (в модульном варианте) и «Тор-М2ДТ» (в арктическом варианте). Кстати вариант «Тор-М2КМ» прошел в 2016 году и морские испытания. С палубы фрегата «Адмирал Григорович» ЗРК отработал по мишени, которая являлась аналогом ПКР «Гарпун». Мишень, летевшую на предельно малой высоте, «Тор-М2КМ» поразил с первого выстрела при волнении моря в 3 балла.

Уникальной является арктическая версия — «Тор-М2ДТ». Боевые характеристики этого ЗРК пока не разглашаются. Известно, что особенностью арктической версии «Тора» является двухзвенное гусеничное шасси на базе вездехода ДТ-30.

Конструкция АБМ и жилой модуль боевого расчета ЗРК доработаны до требований продолжительной работы в условиях экстремальных температур. Такого комплекса ПВО для работы в высоких широтах нет ни у кого в мире.

А что там у «вероятных партнеров»?

Если сравнивать «Тор-М2» с лучшим ЗРК ближней зоны стран НАТО, то тут, надо сделать оговорку. Окончание «гонки вооружений» между США и СССР привело к прекращению в странах НАТО реализации ряда программ перспективных образцов ЗРК. Несущие до сих пор боевое дежурство франко-немецкий ЗРК Roland, французский Crotale-NG и немецкий Ozelot безнадежно устарели. Поэтому наибольший интерес для сравнения вызывают американо-норвежский ЗРК NASAMS II, французский VL MICA и израильский Spyder-SR.

ЗРК NASAMS II разработан норвежской Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon. В качестве ЗР взята американская ракета класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM с активной РЛ ГСН. Ее дальность поражения СВН 25 км, а высота — 10 км. Вероятность поражения цели — 0,85. Батарея ЗРК NASAMS II состоит из 4-х взводов, имеет 12 ПУ (по 6 ЗУР), 6 РЛС AN/TPQ-64 и оптикоэлектронный комплекс наведения NTAS. ПУ доставляются на позиции грузовиками Sisu (8х8) или IVECO (6х6), а РЛС, NTAS и электростанция — на полуприцепах. Время приведения в боеготовность ЗРК — 10-15 минут. Raytheon планирует установку всех модулей ЗРК NASAMS II на гусеничное шасси M2 Bradley. Это позволит сократить время приведения в боевое положение до 3-5 минут.

Батарея ЗРК VL MICA состоит из 4-х ПУ, командного пункта и РЛС обнаружения. ПУ комплекса могут быть в двух исполнениях — 8 ЗУР (модуль А-43) или 4 ЗУР (модуль А-35). ЗУР MICA имеет активную ГСН, способна поражать СВН на дальности более 10 км и высоте полета до 9 км.

ЗРК Spyder-SR обнаруживает до 60-ти СВН на расстоянии до 35 км. Одна боевая машина несет ПУ либо с 4-мя ЗУР (SPIDER-SR), либо с 8-ю (SPIDER-МR). В состав одной батареи входит 6 ПУ и РЛС обнаружения MF-STAR. Зона поражения СВН составляет для SPIDER-SR по дальности 1-15 км, по высоте 0,02-9 км, для SPIDER-МR по дальности — 1-50 км, по высоте 0,02-16 км.

Все эти новинки зарубежных ВПК могут работать по 1-2 целям с интервалом стрельбы от 2 до 30 секунд, но при этом ни одна не может делать это на ходу.

Боевой уникум

Безусловно, сравнивать только по ТТХ — не совсем верный метод, но боевые возможности «Тора» все же вне конкуренции. Модульность, всепогодность, автоматическая работа по 48 СВН, способность стрельбы на марше по 4 целям одновременно на скорости до 45 км/ч, разнообразие поражаемых целей (от БЛА до «стелс»), автономная и командная работа — все это делает ЗРК «Тор-М2» уникальным по сравнению с иностранными ЗРК.