Источник: Россия через год может вернуть себе лидерство по числу космических пусков

Россия в 2019 году, возможно, сможет занять передовые позиции в мире по числу космических запусков, сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» источник на космодроме Байконур

По словам собеседника агентства, за первые три месяца текущего года с космодромов Земли стартовало 30 космических ракет-носителей, при этом лидируют США Китай , выполнившие по девять пусков. Россия заняла третье место с четырьмя пусками.

«Россия в течение нескольких лет утрачивала позиции на рынке космических запусков», что, по мнению источника, вызвано «высокой аварийностью главной российской коммерческой „лошадки“ — ракеты „Протон“.

»В начале 2018 года Россия не смогла нарастить темп пусков, и постоянно поступают сообщения о корректировке планов на оставшиеся 9 месяцев года. Так, в середине марта сообщалось о переносе на 2019 год пуска модуля МЛМ, намечавшегося на декабрь 2018-го (ракета «Протон» с Байконура). В конце марта сообщалось о переносах на 2019 год кластерного пуска спутников «Канопус-В № 5», «Канопус-В № 6» (ракета «Сою-2» с Восточного)», — напомнил собеседник агентства.