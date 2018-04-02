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Источник: Россия через год может вернуть себе лидерство по числу космических пусков
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Источник: Россия через год может вернуть себе лидерство по числу космических пусков 

BFM.RU 1 час назад
Россия в 2019 году, возможно, сможет занять передовые позиции в мире по числу космических запусков, сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» источник на космодроме Байконур.
По словам собеседника агентства, за первые три месяца текущего года с космодромов Земли стартовало 30 космических ракет-носителей, при этом лидируют США и Китай, выполнившие по девять пусков. Россия заняла третье место с четырьмя пусками.
«Россия в течение нескольких лет утрачивала позиции на рынке космических запусков», что, по мнению источника, вызвано «высокой аварийностью главной российской коммерческой „лошадки“ — ракеты „Протон“.
»В начале 2018 года Россия не смогла нарастить темп пусков, и постоянно поступают сообщения о корректировке планов на оставшиеся 9 месяцев года. Так, в середине марта сообщалось о переносе на 2019 год пуска модуля МЛМ, намечавшегося на декабрь 2018-го (ракета «Протон» с Байконура). В конце марта сообщалось о переносах на 2019 год кластерного пуска спутников «Канопус-В № 5», «Канопус-В № 6» (ракета «Сою-2» с Восточного)», — напомнил собеседник агентства.
«Видимо, занять передовые позиции по числу запусков Россия сможет в 2019 году. На тот год придутся основные пуски по масштабному коммерческому проекту OneWeb: намечено выполнить порядка 14 пусков ракет «Союз-2-1Б» с разгонными блоками «Фрегат-М» и кластерами из интернет-спутников», — сказал источник.
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