Воздушно-космические силы выполнили испытательный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО

Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

На полигоне Сары-Шаган ( Республики Казахстан ) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО).

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Приходько , в ходе мероприятия заявил, что «новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».