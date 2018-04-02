Сирия: Россия пугает США «Белым лебедем» и наращивает мощь

Россия продолжает опробовать в Сирии не только новейшее вооружение, но и методы дипломатических переговоров. Благодаря сочетанию «кнута и пряника» удалось сначала сломить сопротивление боевиков в пригородах Дамаска , а затем — добиться их эвакуации.

Россия сеет панику в США

Россия наращивает присутствие на сирийском театре военных действий. В пятницу арабское информагентство Al-Masdar News сообщило, что на российскую авиабазу Хмеймим прибыли три новых самолета,.

По информации арабского издания, из России, с военного аэродрома «Приволжский»; ( Астраханская область ) прибыли авиалайнер Ту-154М и два истребителя-бомбардировщика Су-34 «Защитник» (дополнительно к уже имеющимся на авиабазе шести таким моделям).

Al-Masdar News установило факт прибытия новой техники на основании твиттер-аккаунта «Записки охотника» (galandeczp), который отслеживает перемещения самолетов. Так что пока непонятно, прибыли ли три новых самолета в Сирию в рамках боевого развертывания или только ненадолго остановились в Хмеймим по пути в другое место, отмечают арабские журналисты.

В военной операции в Сирии также задействованы сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 «Белый лебедь», которые несут стратегические крылатые ракеты Х-101. Эти ракеты были полностью разработаны уже в постсоветское время и созданы исключительно из отечественных комплектующих. Они способны поражать даже командные пункты противника, распростертые на несколько километров. И на сегодняшний день такие ракеты класса «земля — воздух» являются реальным конкурентом американских Tomahawk.

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов недавно сообщил о старте программы по модернизации Ту-160 до Ту-160М2: новый самолет получит не только новый двигатель (он будет на 10% эффективнее существующего, что позволит увеличить дальность полета на тысячу километров), но и фактически полностью новую авионику и вооружение.

В отличие от американских бомбардировщиков, таких как Northrop Grumman B-2 Spirit или B-21 Raider, новый российский самолет будет рассчитан в первую очередь на дальние полеты для поражения целей в сильно защищенном воздушном пространстве. Соответственно, Ту-160М2 получит и крылатые ракеты следующего поколения большой дальности, включая новые модификации уже используемых в Сирии Х-101.

108 тысяч спасены, 7 тысяч — пали жертвами

Успехи России в Сирии не ограничиваются только военными. Вчера начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко объявил о военном переломе в сражении за Восточную Гуту. Это густонаселенный оазис близ Дамаска, который с начала гражданской войны оставался в руках боевиков из различных террористических группировок.

Оттуда регулярно обстреливались мирные кварталы сирийской столицы и правительственные здания, а 6 февраля выпустили минометные снаряды по российскому торгпредству (к счастью, без пострадавших). Зданию, которое имеет дипломатический иммунитет, был нанесен значительный ущерб. Однако вопреки требованиями МИД России Совет безопасности ООН отказался принимать заявление с осуждением обстрела сирийскими боевиками, окопавшимися в Восточной Гуте.

18 февраля при поддержке российских ВКС сирийская армия начала масштабное наступление на Восточную Гуту, чтобы полностью зачистить ее от боевиков. Однако, по сообщениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (он базируется в Лондоне), за это время на территории оазиса в результате ракетно-бомбовых ударов погибли и были ранены почти семь тысяч человек.

Благодаря российскому Центру по примирению враждующих сторон удалось достичь перемирия между сирийской армией и террористами, обеспечив несколько «гуманитарных коридоров» для их отхода в северную провинцию Идлиб . Всего с территории оазиса уже вывезено порядка 108 тысяч человек, большинство из которых — мирное население. В этом числе и почти 43 тысячи предполагаемых боевиков и членов их семей, которые выехали из городов Замалка, Арбин, Харашта и Джобар.

Все они на автобусах в сопровождении сирийских сил безопасности, машин скорой помощи и военной полиции Вооруженных сил России отправились в провинцию Идлиб. Пока что единственный город, который отказывается сдаваться, — это Дума , где остается около 21 тысячи человек. Еще порядка 40 тысяч граждан еще остались в Кафр-Батне, Эйн Тарме, Сакбе и Хараште. Но достижение договоренностей и вывоз людей по «гуманитарным коридорам», похоже, — дело времени.

Профессор Рощин : уходить из Сирии еще нельзя!

О том, какими еще победами может похвастаться на «сирийском» фронте Россия, «Свободная пресса» беседует с нашим постоянным экспертом по вопросам глобальной безопасности, старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.

— Дипломатия играет, разумеется, свою важную роль, и Центр по примирению враждующих сторон очень полезен. Но, думаю, оба наших фланга, и военный и дипломатический, помогают друг другу: на Ближнем Востоке, судя по всему, позитивно оценили наши военные ресурсы.

Если сравнивать с вовлеченностью России в прошлом в афганский конфликт, то разница огромная. Мы сейчас действительно просто помогаем, а воюет в основном сирийская армия, Хезболла и иранцы. Россия оказывает поддержку с помощью авиации и инструкторов.

Но пока дело не сделано, уходить, на мой взгляд, из Сирии нельзя. Я не военный специалист, но очевидно, что у нас есть новые разработки, а где их показать, как не в Сирии. Я думаю, сейчас надо застолбить, то есть укрепить свои позиции в Сирии, в частности, постараться все же вытеснить оттуда так называемую международную коалицию, возглавляемую США. А без демонстрации новейших военных разработок сделать это будет вряд ли возможно.

Кроме того, в настоящее время вокруг Сирии складываются благоприятные геополитические обстоятельства, и это надо использовать! Во-первых, после фактического прихода к власти в Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана политика этой страны меняется. Во-вторых, Дональд Трамп в преддверии встречи с Ким Чен Ыном , на мой взгляд, постарается договориться с нами по Сирии — ему сейчас лишние осложнения не нужны.

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