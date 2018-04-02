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ВКС России успешно испытали новую модернизированную противоракету
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ВКС России успешно испытали новую модернизированную противоракету 

RT на русском 23 минуты назад
Воздушно‑космические силы России успешно провели испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы противоракетной обороны, сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерала-майора Андрея Приходько. По его словам, «новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время».
Отмечается, что система ПРО предназначена для «защиты города Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения» и выполнения задач «в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства».
Ранее стало известно, что Министерство обороны России скоро начнёт утилизировать межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода», которые на Западе известны как «Сатана».
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