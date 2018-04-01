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Эксперт: невзирая на попытки южнокорейцев, в целом, смягчить масштаб учений не удалось
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Эксперт: невзирая на попытки южнокорейцев, в целом, смягчить масштаб учений не удалось 

Газета.Ru 37 минут назад
Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов заявил, что Северная Корея увидит в новых совместных учениях не только провокацию, но и подготовку к вторжению, передает НСН.
"Совместные учения точно не ослабят напряженность. Здесь надо понимать, что, невзирая на попытки южнокорейцев, в целом, смягчить масштаб учений не удалось.
Посмотрим, что будет в программе, потому что в течение предшествующих лет, на учениях отрабатывались наступательные действия, и, естественно, в этом контексте такое глобальное развертывание войск всегда воспринималось Северной Кореей, даже не как репетиция вторжения, а как подготовка к вторжению.
Когда у тебя под боком начинает разворачиваться группировка из 200+ тысяч военных, это не может не напрягать", — заявил эксперт.
США и Южная Корея возобновят совместные учения 1 апреля. Об этом сообщило американское Министерство обороны. Совместные маневры двух стран были приостановлены на время проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее. Сообщается, что Северная Корея была проинформирована о возобновлении учений на полуострове через командование ООН.
Представитель Пентагона заявил, что северокорейцы не должны расценивать совместные операции их соседей и США как провокацию, так как эти действия «ориентированы на оборону».
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